- Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano a anunțat prin intermediul site-ului oficial că a cumpărat cele 50% din drepturile jucătorului, care erau deținute de Villarreal.
Rayo Vallecano a cumpărat procentele din Andrei Rațiu pe care le avea Villarreal
„Acord între Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF.
Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano de Madrid a achiziționat 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, pe care le deținea Villarreal CF.
Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului madrilen”, scriu cei de la Rayo pe site-ul oficial.
Rațiu a ajuns la Rayo Vallecano în urmă cu doi ani, când clubul le achita celor de la Huesca suma de 500.000 de euro.
Crescut la academia lui Villareal, Rațiu a avut o scurtă experiență în afara Spaniei, în perioada august 2020 - ianuarie 2021, când a evoluat în Olanda, pentru ADO Den Haag.
A fost dorit de mai multe formații importante din TOP 5 campionate, în această vară, însă Rayo a ales să nu-l vândă.
Rațiu a fost desemnat jucătorul cu cel mai mare impact la Rayo Vallecano
Internaționalul român a impresionat de-a lungul întregului sezon în Spania, înregistrând mai multe cifre foarte bune, mai ales la capitolul viteză.
Într-un top publicat la finalul sezonului din La Liga, Rațiu a fost cel mai rapid jucător al ediției 2024/2025. Acesta a înregistrat o viteză maximă de 35,7 km/h.
De asemenea, fundașul român a fost catalogat drept jucătorul cu cel mai mare impact la echipa de club, într-un top publicat de marca.com.
Lista celor mai importanți jucători pentru fiecare club din La Liga în sezonul 2024/2025
- Raphinha - Barcelona
- Kylian Mbappe - Real Madrid
- Julian Alvarez - Atletico Madrid
- Dani Vivian - Athletic Bilbao
- Ayoze Perez - Villarreal
- Giovani Lo Celso - Betis
- Oscar Mingueza - Celta Vigo
- Andrei Rațiu - Rayo Vallecano
- Enzo Boyomo - Osasuna
- Martin Valjent - Mallorca
- Take Kubo - Real Sociedad
- Diego Lopez - Valencia
- Mauro Arambarri - Getafe
- Leandro Cabrera - Espanyol
- Nahuel Tenaglia - Alaves
- David Lopez - Girona
- Dodi Lukebakio - Sevilla
- Juan Cruz - Leganes
- Sandro - Las Palmas
- Raul Moro - Real Valladolid