Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano a anunțat prin intermediul site-ului oficial că a cumpărat cele 50% din drepturile jucătorului, care erau deținute de Villarreal.

Rayo Vallecano a cumpărat procentele din Andrei Rațiu pe care le avea Villarreal

„Acord între Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF.

Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano de Madrid a achiziționat 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, pe care le deținea Villarreal CF.

Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului madrilen”, scriu cei de la Rayo pe site-ul oficial.

12 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu, potrivit transfermarkt.ro

Rațiu a ajuns la Rayo Vallecano în urmă cu doi ani, când clubul le achita celor de la Huesca suma de 500.000 de euro.

Crescut la academia lui Villareal, Rațiu a avut o scurtă experiență în afara Spaniei, în perioada august 2020 - ianuarie 2021, când a evoluat în Olanda, pentru ADO Den Haag.

A fost dorit de mai multe formații importante din TOP 5 campionate, în această vară, însă Rayo a ales să nu-l vândă.

25 de milioane de euro este clauza de reziliere a lui Andrei Rațiu

Rațiu a fost desemnat jucătorul cu cel mai mare impact la Rayo Vallecano

Internaționalul român a impresionat de-a lungul întregului sezon în Spania, înregistrând mai multe cifre foarte bune, mai ales la capitolul viteză.

Într-un top publicat la finalul sezonului din La Liga, Rațiu a fost cel mai rapid jucător al ediției 2024/2025. Acesta a înregistrat o viteză maximă de 35,7 km/h.

De asemenea, fundașul român a fost catalogat drept jucătorul cu cel mai mare impact la echipa de club, într-un top publicat de marca.com.

36 de meciuri a jucat Rațiu în sezonul 2024-2025, în care a reușit să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive pentru Rayo

Lista celor mai importanți jucători pentru fiecare club din La Liga în sezonul 2024/2025

Raphinha - Barcelona

Kylian Mbappe - Real Madrid

Julian Alvarez - Atletico Madrid

Dani Vivian - Athletic Bilbao

Ayoze Perez - Villarreal

Giovani Lo Celso - Betis

Oscar Mingueza - Celta Vigo

Andrei Rațiu - Rayo Vallecano

Enzo Boyomo - Osasuna

Martin Valjent - Mallorca

Take Kubo - Real Sociedad

Diego Lopez - Valencia

Mauro Arambarri - Getafe

Leandro Cabrera - Espanyol

Nahuel Tenaglia - Alaves

David Lopez - Girona

Dodi Lukebakio - Sevilla

Juan Cruz - Leganes

Sandro - Las Palmas

Raul Moro - Real Valladolid

