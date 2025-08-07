Sfătuit de Man  Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus” +12 foto
Rareș Pop (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Sfătuit de Man Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă: „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus"

  • Rareș Pop (20 de ani) prinde rar un loc în primul „11” la Rapid, însă rămâne încrezător. O discuție cu Dennis Man (26 de ani) l-a liniștit.

Transferat în vara anului trecut de la UTA Arad, Pop joacă sporadic pentru giuleșteni - mai puțin de o repriză în medie pe meci.

Rareș Pop, sfătuit de Dennis Man: „Mi-a spus să fiu liniștit”

Pop îl are drept model pe Dennis Man, jucător aflat la un pas distanță de un transfer la PSV. Originar și el tot din Arad.

„Sezonul trecut nu a fost foarte bun pentru mine, dar nu din cauza antrenorului sau colegilor, consider că a fost un sezon de adaptare pentru mine.

Ca fapt divers, am luat și cazul unui jucător tot din Arad, al lui Dennis Man, și l-am analizat, am vorbit și cu el, l-am sunat și l-am întrebat, pe el și pe un fost antrenor comun, ce a făcut în primul sezon. Mi-a spus doar să fiu liniștit, e un sezon de adaptare. Asta a fost tot, nimic mai mult.

Cred că orice arădean care se apucă de fotbal și face parte din generația nouă îl consideră un model, dar încerc să-mi scriu propria poveste.

Îmi doresc să ajung la națională, dar până acolo mai am mult de parcurs”, a spus Pop la emisiunea „Liga Digi Sport”.

1.150 de minute
a adunat Rareș Pop în tricoul Rapidului, în 28 de meciuri. A marcat 4 goluri și a livrat 2 pase decisive

Schimbare de poziție pentru Rareș Pop?

Rezervă neutilizată în partidele cu FC Argeș și Csikszereda și fără realizări notabile în meciul cu CFR Cluj, Pop a apărut într-o poziție centrală în duelul cu FC Botoșani. Și a pasat decisiv la al doilea gol al lui Baroan!

„Până acum am fost obișnuit să joc doar în benzi, acolo mă simt cel mai bine. Acum am fost în poziția de număr 10 în momentul pasei (n.r. la golul lui Baroan). Încerc să găsesc anumite spații în care sunt mai vulnerabili adversarii și încerc să le exploatez.

Aș fi dispus să merg într-un loc unde să mă dezvolt, să joc mai mult, dar pe de altă parte sunt dispus să lupt pentru fiecare minut posibil primit din partea antrenorului. Doresc să joc în continuare, să lupt pentru locul meu.

O văd ca pe o perioadă normal din viața oricărui fotbalist, fiecare are și urcușuri și coborâșuri. De fiecare dată când mi se ivește o șansă, încerc să intru, să profit de ea și să dau tot ce am mai bun pe teren. Momentan încă sunt în perioada de dezvoltare și de acumulare a cunoștințelor”, a mai spus Pop.

Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)

19:17
