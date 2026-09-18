Mesaj pentru fanii lui Dinamo Cristi Borcea: „Să facă front comun cu Nicolescu” + Ce jucător e „pariul” lui 

Cristi Borcea (56 de ani), fostul acționar de la Dinamo, a avut un mesaj clar la adresa suporterilor dinamoviști, după startul de sezon foarte bun al echipei.

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În contextul disputelor din ultimele luni dintre suporteri și președintele Andrei Nicolescu, Borcea îi îndeamnă pe aceștia să ajungă la un numitor comun, astfel încât să nu tulbure parcursul și performanțele echipei.

Fanii au intrat în conflict cu cei din conducere în luna mai, din cauza noii sigle a clubului, iar apoi tensiunile au continuat, fie după plecările antrenorilor Zeljko Kopic și Florentin Petre, fie din cauza că anumite transferuri nu i-au mulțumit pe suporteri.

Cristi Borcea: „Îi îndemn pe suporteri să facă front comun cu Nicolescu”

„După mult timp nu mai bag capul la cutie în discuțiile cu cei care mă întreabă de Dinamo. Sincer, nici eu nu credeam că vor merge atât de bine. Știam de stabilitatea financiară pe care o asigură Renovatio de trei ani.

Așa cum l-am criticat pe Nicolescu de atâtea ori, acum, după antrenorul și jucătorii pe care i-a adus, dar și la pe cei din scouting, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Trebuie să trecem la nivelul următor.

E greu să ajungi pe locul 1, dar cel mai greu e să te menții. O spun din proprie experiență - aduceți-vă aminte că am luat campionatul și Cupa României, am adus 14 jucători de la Craiova și abia, abia am prins cupele europene.

Îi rog și îi îndemn pe suporteri să facă un front comun cu conducerea, cu Nicolescu. Numai așa putem fi mai puternici și să ne atingem obiectivul.

De asta fac îndemnul ăsta, să se creeze o echipă închegată și puternică. După 20 de ani, poate ajungem să ne bucurăm din nou de câștigarea campionatului”, a spus Cristi Borcea, potrivit sport.ro.

În plus, fostul finanțator din Ștefan cel Mare așteaptă revenirea lui George Pușcaș, jucător pe care a mizat de la început:

„Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș, să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș.

Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!”.

Dinamo a arătat o formă bună în prima parte a sezonului, fiind lider în Superligă cu 20 de puncte adunate după primele 9 etape, la două deasupra rivalei Rapid.

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