Dinamo - FCSB 2-1. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a avut un discurs dur la adresa echipei antrenate de Marius Baciu.

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FCSB pare că nu se mai regăsește, deși era neînvinsă în primele 5 etape din Superliga. Roș-albaștrii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat: 0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad și 1-2 cu Dinamo.

Dinamo - FCSB 2-1 . Andrei Vochin: „Mentalitate de echipă mică”

Andrei Vochin a criticat-o dur pe FCSB din cauza jocului slab pe care l-a arătat, în ciuda valorii lotului, și pentru modul cum a abordat marele derby cu Dinamo.

„Dinamo mai bună, când s-a jucat 11 la 11. Din punctul meu de vedere, a fost evident mai bună Dinamo. A profitat și de faptul că FCSB a început meciul cu mentalitate de echipă mică, fără să facă presing, fără să încerce să intre în posesie în jumătatea adversă.

Chiar mi-am notat o fază foarte interesantă din minutul 17. Pe fondul construcției dinamoviste, la 25 de metri de poarta lui Alaa Bellaarouch, Pascual și-a aranjat bentița în timp ce era cu mingea la picior în fază de joc. De ce?

Pentru că cei de la FCSB, exact cu mentalitatea asta, s-au retras… Mă, și-a aranjat bentița! Deci era cu mingea la picior și și-a pus un pic bentița, că îi căzuse într-o parte, și nu-l ataca nimeni. Derby Dinamo – FCSB! FCSB, echipa mai valoroasă pe hârtie.

FCSB, o echipă cu o medie de vârstă cu patru ani mai mare decât Dinamo. Fotbaliști cu o medie de vârstă de 28 de ani versus fotbaliști cu media de vârstă de 24 ani jumătate stau în terenul lor și așteaptă să-și așeze Pascual bentița”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

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În ciuda discursului dur la adresa FCSB, oficialul FRF nu a iertat-o nici pe Dinamo pentru modul cum a abordat partida după ce a jucat în superioritate numerică.

„Ce nu mi-a plăcut la Dinamo ulterior, jucând 11 contra 10, a fost faptul că a permis FCSB-ului să facă presing, și se vede imediat.

Marchează Miculescu în 11 contra 10. L-a prins pe Soro în faza respectivă, care s-a retras. Soro, care altfel mi s-a părut că a făcut un joc bun, un joc de control bun în mijlocul terenului, dar acolo a greșit”, a mai adăugat Vochin.

Dinamo mi-a lăsat un semn de întrebare prin prisma faptului că o echipă în superioritate numerică permite adversarului în 60 de minute patru acțiuni foarte periculoase de poartă. Andrei Vochin, oficial FRF

Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape, dar poate coborî mai multe poziții în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

De cealaltă parte, Dinamo se menține pe primul loc în Superliga, cu 17 puncte, la 5 lungimi distanță de rivala Rapid, care are un meci mai puțin disputat.

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