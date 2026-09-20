Aproape de o tragedie VIDEO șocant: fostul star din Premier League a fost călcat de un utilaj de întreținere a gazonului

Andros Townsend (35 de ani), fostul star din Premier League și actualul jucător al formației thailandeze PT Prachuap, a fost la un pas de o accidentare gravă.

Englezul a fost lovit de o mașină de întreținere a gazonului în timpul încălzirii de la pauza unui meci.

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Incidentul s-a petrecut sâmbătă, după prima repriză a meciului cu Pattani (scor 3-0), în timp ce Townsend și coechipierii săi aveau un schimb de pase pe teren.

VIDEO. Andros Townsend, călcat de un utilaj de întreținere al gazonului

Fost jucător la Tottenham, Newcastle și Crystal Palace, Townsend a vrut să dea o pasă cu călcâiul către coechipierii săi, dar a ajuns în fața unui angajat al stadionului care conducea o mașină de întreținere a gazonului.

Utilajul l-a lovit pe Townsend, l-a trântit la pământ și i-a trecut peste picioare. Din fericire, mașina de întreținere s-a oprit chiar pe șoldul fotbalistului.

Șocați de cele întâmplate, coechipierii au sărit imediat în ajutorul lui Townsend. Englezul a evoluat și un minut în repriza a doua a meciului, fiind introdus pe teren în prelungiri.

Andros Townsend a fost transferat de PT Prachuap în vara aceasta de la Kanchanaburi FC, tot din Thailanda, formație unde a evoluat în ultimul sezon.

Cu 13 selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, Townsend a adunat 291 de meciuri în Premier League, în care a înscris de 26 de goluri și a livrat 32 de pase decisive.

🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up!



Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

Pentru fotbalistul englez a fost cel de-al treilea meci pentru PT Prachuap, formație care se află pe locul secund în campionatul din Thailanda.

Cariera lui Andros Townsend în cifre:

Crystal Palace: 185 meciuri, 16 goluri, 24 pase decisive

Tottenham: 93 meciuri, 11 goluri, 13 pase decisive

Luton: 32 meciuri, un gol, 3 pase decisive

Kanchanaburi FC: 30 meciuri, 3 goluri, 6 pase decisive

Everton: 27 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive

Leyton Orient: 26 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă

Antalyaspor: 23 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive

Ipswich: 16 meciuri, un gol, 2 pase decisive

Andros Townsend, într-un meci dintre Crystal Palace și Manchester United din 2018. Foto: Imago

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