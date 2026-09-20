Aproape de o tragedie VIDEO șocant: fostul star din Premier League a fost călcat de un utilaj de întreținere a gazonului +6 foto
Foto: captură X/@ayooo2772
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Aproape de o tragedie VIDEO șocant: fostul star din Premier League a fost călcat de un utilaj de întreținere a gazonului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 13:14
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 13:14
  • Andros Townsend (35 de ani), fostul star din Premier League și actualul jucător al formației thailandeze PT Prachuap, a fost la un pas de o accidentare gravă.
  • Englezul a fost lovit de o mașină de întreținere a gazonului în timpul încălzirii de la pauza unui meci.
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Incidentul s-a petrecut sâmbătă, după prima repriză a meciului cu Pattani (scor 3-0), în timp ce Townsend și coechipierii săi aveau un schimb de pase pe teren.

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VIDEO. Andros Townsend, călcat de un utilaj de întreținere al gazonului

Fost jucător la Tottenham, Newcastle și Crystal Palace, Townsend a vrut să dea o pasă cu călcâiul către coechipierii săi, dar a ajuns în fața unui angajat al stadionului care conducea o mașină de întreținere a gazonului.

Utilajul l-a lovit pe Townsend, l-a trântit la pământ și i-a trecut peste picioare. Din fericire, mașina de întreținere s-a oprit chiar pe șoldul fotbalistului.

Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772
Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772

Galerie foto (6 imagini)

Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772
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Șocați de cele întâmplate, coechipierii au sărit imediat în ajutorul lui Townsend. Englezul a evoluat și un minut în repriza a doua a meciului, fiind introdus pe teren în prelungiri.

Andros Townsend a fost transferat de PT Prachuap în vara aceasta de la Kanchanaburi FC, tot din Thailanda, formație unde a evoluat în ultimul sezon.

Cu 13 selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, Townsend a adunat 291 de meciuri în Premier League, în care a înscris de 26 de goluri și a livrat 32 de pase decisive.

Pentru fotbalistul englez a fost cel de-al treilea meci pentru PT Prachuap, formație care se află pe locul secund în campionatul din Thailanda.

Cariera lui Andros Townsend în cifre:

  • Crystal Palace: 185 meciuri, 16 goluri, 24 pase decisive
  • Tottenham: 93 meciuri, 11 goluri, 13 pase decisive
  • Luton: 32 meciuri, un gol, 3 pase decisive
  • Kanchanaburi FC: 30 meciuri, 3 goluri, 6 pase decisive
  • Everton: 27 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive
  • Leyton Orient: 26 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
  • Antalyaspor: 23 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive
  • Ipswich: 16 meciuri, un gol, 2 pase decisive
Andros Townsend, într-un meci dintre Crystal Palace și Manchester United din 2018. Foto: Imago Andros Townsend, într-un meci dintre Crystal Palace și Manchester United din 2018. Foto: Imago
Andros Townsend, într-un meci dintre Crystal Palace și Manchester United din 2018. Foto: Imago

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