Dietă după accident  Ce mănâncă Townsend pentru a-și ajuta corpul să se refacă după ce a fost lovit și prins sub un utilaj +6 foto
Andros Townsend. Foto: Imago
Campionate

Dietă după accident Ce mănâncă Townsend pentru a-și ajuta corpul să se refacă după ce a fost lovit și prins sub un utilaj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 14:04
  • Andros Townsend (35 de ani) a dezvăluit ce a mâncat în primele 24 de ore după accidentul suferit în Thailanda, când a fost lovit și prins sub un utilaj folosit pentru întreținerea gazonului.
  • Fostul internațional englez a scăpat fără o accidentare gravă și a reușit chiar să intre pe teren în finalul meciului câștigat de PT Prachuap cu Pattani, scor 3-0.
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Ulterior însă, genunchiul i s-a umflat puternic, iar Townsend a povestit că a avut dificultăți la mers.

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Ce a mâncat Andros Townsend după accident: „Mâncarea este medicament”

Fotbalistul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care a prezentat alimentele consumate în următoarele 24 de ore, explicând că a încercat să-i ofere organismului nutrienții necesari pentru recuperare.

„Deși am reușit să termin meciul, după aceea genunchiul mi s-a umflat.

În următoarele 24 de ore, asta este tot ce am mâncat pentru a-i oferi corpului ceea ce are nevoie pentru recuperare, pentru a susține procesul anti-inflamator și pentru a putea să mă mișc din nou, fără să fiu nevoit să apelez la medicamente”, a spus acestas.

FOTO. Momentul în care Townsend a fost lovit de o mașină de întreținere a gazonului

Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772
Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772

Galerie foto (6 imagini)

Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772 Andros Townsend a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului. Foto: captură X/@ayooo2772
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Prima masă a început cu șase ouă întregi, pe care Townsend le-a ales pentru aportul de proteine.

„Apoi am adăugat alimente bogate în polifenoli: afine, ulei de măsline extravirgin și cacao crudă, care conține flavanoli.

Acești compuși vegetali au proprietăți antioxidante și pot contribui la reducerea inflamației”, a explicat Townsend.

A urmat somonul afumat, bogat în omega-3, care joacă un rol în procesele inflamatorii și ajută la refacerea musculară. Brânza îmi oferă calciu, important pentru sănătatea oaselor, iar apoi o portocală îmi aduce vitamina C, esențială pentru producerea colagenului. Andros Townsend, fost jucător în Premier League

La a doua masă, Townsend a ales din nou somon, de această dată alături de roșii. Cel mai neobișnuit preparat prezentat de englez a fost însă o supă cu gheare de pui.

„La a doua masă am mâncat din nou somon sălbatic, de această dată cu roșii. Roșiile îmi oferă și mai mulți antioxidanți puternici, dar și vitamina C.

Apoi, unul dintre preparatele mele preferate pentru o astfel de situație: picioare de pui gătite lent, timp de opt ore, într-o supă.

Astfel obțin colagen din carne și gelatină din lichid, bogată în aminoacizi precum glicina și prolina. Aceștia sunt compuși asociați cu țesuturile bogate în colagen, precum tendoanele, ligamentele și cartilajele.

Am combinat preparatul cu kiwi, pentru încă o doză importantă de vitamina C”, a mai spus acesta

La final, Townsend și-a rezumat strategia alimentară:

„Doar prin alimentație am acoperit proteine de calitate pentru refacerea musculară, calciu pentru sănătatea oaselor, omega-3 și polifenoli pentru susținerea răspunsului inflamator, plus proteine bogate în colagen și vitamina C pentru tendoane, ligamente și cartilaje. Mâncarea este medicament”, a subliniat fotbalistul.

Incidentul s-a produs în pauza partidei cu Pattani, în timp ce Townsend se încălzea alături de colegii săi. Un utilaj motorizat pentru întreținerea gazonului l-a lovit și i-a trecut peste picioare, oprindu-se înainte ca situația să devină și mai gravă.

Englezul are 13 selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei și a bifat 291 de meciuri în Premier League, în care a înscris de 26 de goluri și a livrat 32 de pase decisive.

Cariera lui Andros Townsend în cifre:

  • Crystal Palace: 185 meciuri, 16 goluri, 24 pase decisive
  • Tottenham: 93 meciuri, 11 goluri, 13 pase decisive
  • Luton: 32 meciuri, un gol, 3 pase decisive
  • Kanchanaburi FC: 30 meciuri, 3 goluri, 6 pase decisive
  • Everton: 27 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive
  • Leyton Orient: 26 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
  • Antalyaspor: 23 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive
  • Ipswich: 16 meciuri, un gol, 2 pase decisive

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