„Nu există respect!” Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul care s-a înțeles cu Gigi Becali pentru a reveni la FCSB, a vorbit în presa din Africa despre plecarea de la Esperance Tunis.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Reghecampf e gata să plece după doar 3 luni la Esperance Tunis pentru a o prelua din nou pe FCSB.

Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”

În dialog cu winwin.com, tehnicianul român susține că discuțiile despre despărțire nu au legătură doar cu oferta venită de la FCSB:

„Fanii sunt cei mai buni, au tot respectul meu, la fel și jucătorii. Ei însă nu știu adevărul… Am discutat despre asta cu conducerea de foarte mult timp. Salariile staff-ului nu au fost plătite de 3 luni. Nu am primit permise de ședere, nu s-au deschis conturi bancare. Sunt foarte multe probleme.

Acum, ei vin cu tot felul de situații… Noi suntem în Tunisia și suntem gata să antrenăm! Dar trebuie să își facă treaba. Am informat deja clubul că nu vom merge în cantonament și, până în acest moment, nu ne-au răspuns”.

Întrebat direct despre plecarea la FCSB, Reghecampf a evitat să dea un răspuns concret și a spus doar: „Am multe oferte!”.

Presat să dezvăluie motivul pentru care alege să ia o măsură atât de drastică, Reghe a replicat: „Nu suntem respectați. Nu voi da nume, vorbesc doar despre problemele ivite. Esperance merită totul, pentru că este un club foarte, foarte, foarte mare!”.

Reghecampf o mai antrenase pe Esperance Tunis între noiembrie 2024 și martie 2025, când a câștigat Supercupa Tunisiei și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport