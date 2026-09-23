Culisele unui scandal mondial Israel vs Irlanda, de la cerere de excludere din fotbal la „jucăm contra genocidului" și „nu poate ascunde ce știe lumea"
Toată Irlanda s-a opus meciurilor cu Israel. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Culisele unui scandal mondial Israel vs Irlanda, de la cerere de excludere din fotbal la „jucăm contra genocidului" și „nu poate ascunde ce știe lumea"

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 14:19
  • Irlanda a fost singura federație membră UEFA care a cerut suspendarea Israelului. 
  • Acum, naționala sa este obligată să joace două meciuri cu Israel în Nations League B în plină tensiune între cele două țări. 
  • Atacul dur al selecționerului Irlandei, reacția la fel de puternică a forului israelian și replica prim-ministrului irlandez înaintea Adunării Generale ONU. 
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Un conflict care depășește cu mult granițele fotbalului. Și ale Europei. Irlanda nu mai acceptă Israelul în sport, dar e obligată să joace împotriva Israelului, pentru că altfel riscă sancțiuni severe.

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Proteste masive anti-Israel și pro-Palestina în Irlanda

La Dublin și în toată țara sunt proteste masive, peste 160 de sportivi locali s-au reunit într-un mesaj comun cerând federației boicotarea meciurilor.

La fel, fanii protestează în marșuri pro-Palestina și anti-Israel.

Cele două partide din Liga Națiunilor B se vor disputa pe teren neutru.

Israel nu are voie să joace acasă în propria țară din cauza interdicției UEFA. Subiectul securității împiedicând și Irlanda să găzduiască acest duel.

  • 27 septembrie, Israel - Irlanda (Debrecen/Ungaria). 
  • 4 octombrie, Irlanda - Israel (Backa Topola/Serbia). 

Irlanda, unica anti-Israel la UEFA. Răspuns negativ la Nyon

Urmare a concluziei raportului ONU, care a considerat drept „genocid” distrugerea Fâșiei Gaza de către armata israeliană (peste 80.000 de morți), Irlanda a fost unica membră UEFA care a cerut excluderea Israelului din fotbalul internațional.

Fotbal în Gaza cu efectul războiului foarte vizibil. Foto: Imago Fotbal în Gaza cu efectul războiului foarte vizibil. Foto: Imago
Fotbal în Gaza cu efectul războiului foarte vizibil. Foto: Imago

Văzând că forul continental refuză să ia o asemenea decizie, federația insulară (FAI) a făcut apel la UEFA să evite o confruntare directă pe teren încă de la tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor. Din nou, Nyon a spus „Nu”.

Atac: „Jucăm contra genocidului”. Contră: „Prostie, ignoranță, ipocrizie”

Înaintea celor două meciuri, conflictul a luat amploare.

„Nu jucăm cu genocidul, jucăm împotriva genocidului. Jucăm împotriva Israelului, nu jucăm cu Israelul”, a atacat Heimir Hallgrimsson, selecționerul islandez al Irlandei.

„Am contribuit pentru această lume și pentru umanitate în nenumărate domenii, câștigând un număr impresionant de Premii Nobel de-a lungul timpului.

Din păcate, nu am descoperit încă leac pentru prostia, ignoranța și ipocrizia arătate de selecționerul Irlandei”, a contrat federația israeliană (IFA).

Nu jucăm cu prostia, ignoranța și ipocrizia. Jucăm împotriva antrenorului care le întruchipează Forul israelian de fotbal

Premierul Irlandei l-a susținut pe selecționer. Reacția antrenorului

Aflat la New York pentru Adunarea Generală ONU, prim-ministrul irlandez Micheal Martin l-a sprijinit însă pe selecționerul Hallgrimsson, considerând reacția IFA „inacceptabilă”.

Israel nu poate continua să nege ceea ce lumea știe Micheal Martin, premierul Irlandei

Ulterior, Hallgrimsson a făcut un pas înapoi văzând unde a ajuns conflictul: „Din punctul de vedere al unui lider, nu a fost prea inteligent din partea mea”.

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