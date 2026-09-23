Culisele unui scandal mondial Israel vs Irlanda, de la cerere de excludere din fotbal la „jucăm contra genocidului" și „nu poate ascunde ce știe lumea"

- Irlanda a fost singura federație membră UEFA care a cerut suspendarea Israelului.
- Acum, naționala sa este obligată să joace două meciuri cu Israel în Nations League B în plină tensiune între cele două țări.
- Atacul dur al selecționerului Irlandei, reacția la fel de puternică a forului israelian și replica prim-ministrului irlandez înaintea Adunării Generale ONU.
Un conflict care depășește cu mult granițele fotbalului. Și ale Europei. Irlanda nu mai acceptă Israelul în sport, dar e obligată să joace împotriva Israelului, pentru că altfel riscă sancțiuni severe.
Proteste masive anti-Israel și pro-Palestina în Irlanda
La Dublin și în toată țara sunt proteste masive, peste 160 de sportivi locali s-au reunit într-un mesaj comun cerând federației boicotarea meciurilor.
La fel, fanii protestează în marșuri pro-Palestina și anti-Israel.
Cele două partide din Liga Națiunilor B se vor disputa pe teren neutru.
Israel nu are voie să joace acasă în propria țară din cauza interdicției UEFA. Subiectul securității împiedicând și Irlanda să găzduiască acest duel.
- 27 septembrie, Israel - Irlanda (Debrecen/Ungaria).
- 4 octombrie, Irlanda - Israel (Backa Topola/Serbia).
Irlanda, unica anti-Israel la UEFA. Răspuns negativ la Nyon
Urmare a concluziei raportului ONU, care a considerat drept „genocid” distrugerea Fâșiei Gaza de către armata israeliană (peste 80.000 de morți), Irlanda a fost unica membră UEFA care a cerut excluderea Israelului din fotbalul internațional.
Văzând că forul continental refuză să ia o asemenea decizie, federația insulară (FAI) a făcut apel la UEFA să evite o confruntare directă pe teren încă de la tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor. Din nou, Nyon a spus „Nu”.
Atac: „Jucăm contra genocidului”. Contră: „Prostie, ignoranță, ipocrizie”
Înaintea celor două meciuri, conflictul a luat amploare.
„Nu jucăm cu genocidul, jucăm împotriva genocidului. Jucăm împotriva Israelului, nu jucăm cu Israelul”, a atacat Heimir Hallgrimsson, selecționerul islandez al Irlandei.
„Am contribuit pentru această lume și pentru umanitate în nenumărate domenii, câștigând un număr impresionant de Premii Nobel de-a lungul timpului.
Din păcate, nu am descoperit încă leac pentru prostia, ignoranța și ipocrizia arătate de selecționerul Irlandei”, a contrat federația israeliană (IFA).
Nu jucăm cu prostia, ignoranța și ipocrizia. Jucăm împotriva antrenorului care le întruchipează Forul israelian de fotbal
Premierul Irlandei l-a susținut pe selecționer. Reacția antrenorului
Aflat la New York pentru Adunarea Generală ONU, prim-ministrul irlandez Micheal Martin l-a sprijinit însă pe selecționerul Hallgrimsson, considerând reacția IFA „inacceptabilă”.
Israel nu poate continua să nege ceea ce lumea știe Micheal Martin, premierul Irlandei
Ulterior, Hallgrimsson a făcut un pas înapoi văzând unde a ajuns conflictul: „Din punctul de vedere al unui lider, nu a fost prea inteligent din partea mea”.