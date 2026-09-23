Culisele unui scandal mondial Israel vs Irlanda, de la cerere de excludere din fotbal la „jucăm contra genocidului" și „nu poate ascunde ce știe lumea"

Irlanda a fost singura federație membră UEFA care a cerut suspendarea Israelului.

Acum, naționala sa este obligată să joace două meciuri cu Israel în Nations League B în plină tensiune între cele două țări.

Atacul dur al selecționerului Irlandei, reacția la fel de puternică a forului israelian și replica prim-ministrului irlandez înaintea Adunării Generale ONU.

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Un conflict care depășește cu mult granițele fotbalului. Și ale Europei. Irlanda nu mai acceptă Israelul în sport, dar e obligată să joace împotriva Israelului, pentru că altfel riscă sancțiuni severe.

Proteste masive anti-Israel și pro-Palestina în Irlanda

La Dublin și în toată țara sunt proteste masive, peste 160 de sportivi locali s-au reunit într-un mesaj comun cerând federației boicotarea meciurilor.

La fel, fanii protestează în marșuri pro-Palestina și anti-Israel.

Cele două partide din Liga Națiunilor B se vor disputa pe teren neutru.

Israel nu are voie să joace acasă în propria țară din cauza interdicției UEFA. Subiectul securității împiedicând și Irlanda să găzduiască acest duel.

27 septembrie, Israel - Irlanda (Debrecen/Ungaria).

4 octombrie, Irlanda - Israel (Backa Topola/Serbia).

Irlanda, unica anti-Israel la UEFA. Răspuns negativ la Nyon

Urmare a concluziei raportului ONU, care a considerat drept „genocid” distrugerea Fâșiei Gaza de către armata israeliană (peste 80.000 de morți), Irlanda a fost unica membră UEFA care a cerut excluderea Israelului din fotbalul internațional.

Fotbal în Gaza cu efectul războiului foarte vizibil. Foto: Imago

Văzând că forul continental refuză să ia o asemenea decizie, federația insulară (FAI) a făcut apel la UEFA să evite o confruntare directă pe teren încă de la tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor. Din nou, Nyon a spus „Nu”.

Atac: „Jucăm contra genocidului”. Contră: „Prostie, ignoranță, ipocrizie”

Înaintea celor două meciuri, conflictul a luat amploare.

„Nu jucăm cu genocidul, jucăm împotriva genocidului. Jucăm împotriva Israelului, nu jucăm cu Israelul”, a atacat Heimir Hallgrimsson, selecționerul islandez al Irlandei.

„Am contribuit pentru această lume și pentru umanitate în nenumărate domenii, câștigând un număr impresionant de Premii Nobel de-a lungul timpului.

We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with… — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026

Din păcate, nu am descoperit încă leac pentru prostia, ignoranța și ipocrizia arătate de selecționerul Irlandei”, a contrat federația israeliană (IFA).

Nu jucăm cu prostia, ignoranța și ipocrizia. Jucăm împotriva antrenorului care le întruchipează Forul israelian de fotbal

Premierul Irlandei l-a susținut pe selecționer. Reacția antrenorului

Aflat la New York pentru Adunarea Generală ONU, prim-ministrul irlandez Micheal Martin l-a sprijinit însă pe selecționerul Hallgrimsson, considerând reacția IFA „inacceptabilă”.

"Those are unacceptable remarks."



As the Republic of Ireland prepare for Thursday's UEFA Nations League opener in Kosovo, Taoiseach Micheál Martin has been reacting to the Israel Football Association's criticisms of Republic of Ireland manager Heimir Hallgrimsson. pic.twitter.com/VUMdGqLc1F — RTÉ Sport (@RTEsport) September 22, 2026

Israel nu poate continua să nege ceea ce lumea știe Micheal Martin, premierul Irlandei

Ulterior, Hallgrimsson a făcut un pas înapoi văzând unde a ajuns conflictul: „Din punctul de vedere al unui lider, nu a fost prea inteligent din partea mea”.

Heimir Hallgrimsson responds to Israeli comments on his genocide remarks



'We're thankful for all the support,' he said. 'It was not the purpose and from a leadership point of view it was not clever from me, to take the attention like this.' pic.twitter.com/2cfuAZn8sV — RTÉ Sport (@RTEsport) September 23, 2026

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