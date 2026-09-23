Suntem ultimii! Cifrele care arată cum stă România în comparație cu rivalele din Liga Națiunilor 

Naționala lui Gică Hagi are cota cea mai mică în grupa 4 de Nations League B și are cei mai puțini jucători din lot în principalele cinci campionate ale Europei.

Descoperă cifrele României, Suedia, Poloniei și Bosniei înaintea primelor patru etape ale Ligii Națiunilor.

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Pentru a doua oară, o „fereastră” europeană are patru meciuri în zece zile, fiind ca un turneu final. S-a mai întâmplat tot în Nations League, în iunie 2022.

România e în seria 4 a Ligii Națiunilor B, alături de Suedia, Bosnia și Polonia. Iată programul confruntărilor din această perioadă!

25 septembrie: Suedia (d).

28 septembrie: Bosnia (a).

2 octombrie: Polonia (d).

5 octombrie: Suedia (a).

România, cu 300 de milioane sub Suedia

Pe hârtie, cifrele nu pun selecționata lui Gică Hagi într-o lumină bună comparativ cu cele trei adversare.

Avem cota cea mai mică din grupă și cei mai puțini jucători în cele mai puternice cinci campionate continentale (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța).

Gica Hagi, la 2-1 în amicalul din „Ghencea” cu Țara Galilor. Foto: Raed Krishan

Cele patru cote ale loturilor convocate acum, potrivit Transfermarkt:

România - 124,5 milioane de euro. Cel mai scump jucător, Andrei Rațiu (28 de ani, Rayo Vallecano), cu o valoare de piață de 18 milioane.

Cel mai scump jucător, Andrei Rațiu (28 de ani, Rayo Vallecano), cu o valoare de piață de 18 milioane. Suedia - 425,8 milioane. Numărul 1 e vârful Alexander Isak (27 de ani, Liverpool), estimat la 85 de milioane, de aproape cinci ori mai mult decât Rațiu.

Numărul 1 e vârful Alexander Isak (27 de ani, Liverpool), estimat la 85 de milioane, de aproape cinci ori mai mult decât Rațiu. Polonia - 226 milioane. Fundașul central Jakub Kiwior (26 de ani, FC Porto) este evaluat la 35 de milioane, aproape dublu față de Rațiu.

Fundașul central Jakub Kiwior (26 de ani, FC Porto) este evaluat la 35 de milioane, aproape dublu față de Rațiu. Bosnia - 154,5 milioane. Stoperul Tarik Muharemovic (23 de ani, Leeds United) este primul, cu o cotă de 35 de milioane.

România are 4 „tricolori” în Top 5 Europa. Suedia, 16 internaționali!

Și la numărul jucătorilor în Top 5 Europa suntem ultimii în această serie.

România - 4 „tricolori” din 32 (12,5%): Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania), Radu Drăgușin (Fiorentina/Italia), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia).

Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania), Radu Drăgușin (Fiorentina/Italia), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia). Suedia - 16 din 26 (62%).

Alexander Isak, vârful suedez de la Liverpool. Foto: Imago

Polonia - 7 din 25 (28%).

Bosnia - 7 din 26 (27%).

Nu ne rămâne decât să încercăm să răsturnăm pe teren aceste cifre.

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