Reghecampf a început treaba la FCSB Prima decizie importantă luată de noul antrenor la startul celui de-al treilea mandat
Laurențiu Reghecampf/ Foto: IMAGO
Superliga

Reghecampf a început treaba la FCSB Prima decizie importantă luată de noul antrenor la startul celui de-al treilea mandat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 21:11
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit prima decizie importantă luată de Laurențiu Reghecampf (51 de ani), viitorul antrenor al roș-albaștrilor.
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FCSB traversează o perioadă foarte dificilă în campionat, iar duminică a fost zdrobită de campioana U Craiova, scor 0-5 în Bănie.

Cum Superliga se întrerupe timp de trei săptămâni pentru pauza internațională, Mihai Stoica, președintele CA, dezvăluia că la nivelul clubului era luată în calcul inclusiv varianta unui cantonament în afara țării, în încercarea de a redresa situația echipei.

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Prima decizie importantă luată de Laurențiu Reghecamp la startul celui de-al treilea mandat la FCSB

Gigi Becali a afirmat că a luat legătura cu Laurențiu Reghecampf, iar, după ce tehnicianul s-a consultat cu Thomas Neubert, preparatorul fizic al echipei, a decis ca roș-albaștrii să rămână în România pentru perioada de pregătire.

„Acum 5 minute am vorbit cu Reghe. Am stabilit, vine și gata! Nu mai pleacă în cantonament în Turcia, iar asta îmi convine. I-a spus Neubert că n-are rost, pentru că avem la baza din Berceni aceleași condiții ca în Turcia.

El nu știe condițiile pe care le-am făcut la bază. I-a spus Neubert, iar el a fost de acord. E bine că se înțeleg. Va rămâne echipa în cantonament la bază la Berceni. Vine miercuri sau joi, când își termină treburile acolo.

N-am stabilit salariul, dar i-am zis că, dacă reușește tot ce vrea, pleacă și ia 5 milioane pe an din Arabia Saudită. Mi-a zis că nu pleacă, vine și vrea să stea 5 ani.

Dacă o să aibă performanțe cum zice, poate să câștige la mine 10 milioane în 5 ani. Poate să ia 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, ia aproape 1,5 milioane de euro. În al doilea an, îi măresc salariul și prima, după îi dau 2 milioane pe an.

Nici n-a comentat, a zis să fac contractul cum vreau eu. Un singur lucru a vrut, 1 milion la Champions League”, a declarat Gigi Becali la emisiunea VOYO Sport Live.

Gigi Becali, despre clauza pe care Reghecampf trebuie să o achite către U Craiova

Laurențiu Reghecampf a rupt unilateral contractul cu U Craiova în septembrie 2023 și trebuie să plătească o clauză de 150.000 de euro.

Becali a anunțat că se va ocupa personal de această problemă, însă avocații lui Mihai Rotaru i-au transmis că U Craiova vrea 167.000 de euro, diferența de 17.000 de euro reprezentând dobânda.

„N-am discutat cu Rotaru, au vorbit avocații. Hotărârea e 150.000, dar ei vor 167.000 pentru că vor și dobândă. Eu nu mai înțeleg oamenii ăștia. Zic că sunt oameni mari, dar fac lucruri mici, de piticanie, de doi lei. Dacă hotărârea e de 150.000, tu pui dobândă?

M-am supărat de oameni din ăștia care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Nu e vorba de înțeles. De ce să faci asemenea lucruri mici? Mă duc la Comisii, îl lasă liber și gata. Nu poate să-mi pună mie Rotaru piedică cu 17.000. Încearcă lucruri care nu sunt de boier.

Nu mai spun altfel. Nu sunt lucruri boierești. Un om care pretinde că e mare, trebuie să aibă noblețe în faptele lui. Asta nu e noblețe, nu e faptă de boier”, a concluzionat Becali.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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