Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
Largiana Românași/ Foto: sportulsalajean.ro - montaj GOLAZO.ro
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Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 12:39
  • O situație incredibilă a avut loc în Seria Vest din Liga 5 Sălaj, la partida dintre AS Venus Giurtelecu Șimleului și Largiana Românași, încheiată cu un neverosimil 21-0!
  • Pe teren s-ar fi aflat copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, inclusiv un portar de doar 10 ani, dar și o fată de clasa a VI-a.
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Largiana Românași a deplasat doar nouă jucători de câmp, dintre care trei seniori, care nu fac parte din primul „11” în mod obișnuit.

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Copii de 8-14 ani, pe teren într-un meci oficial de seniori!

Pentru a completa lotul, Largiana Românași ar fi apelat la mai mulți copii din propria grupă de juniori, înființată în urmă cu doi ani de Adrian Pop, conducătorul formației.

Concret, pe teren s-ar fi aflat jucători cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, iar între buturi ar fi fost un portar care va împlini 11 ani în ianuarie 2027!

Situația a devenit și mai neobișnuită în repriza secundă, când, după ce unul dintre puști nu a mai putut continua, iar în locul său ar fi intrat o elevă de clasa a VI-a, potrivit sportulsalajean.ro.

AJF Sălaj va deschide o anchetă

Conform celor de la Largiana, oficialii partidei ar fi știut înainte de start că printre jucători se află copii care nu aveau legitimațiile necesare pentru a evolua la acest nivel.

Mihai Pop, secretarul general al AJF Sălaj, a dezvăluit că va fi deschisă o anchetă pentru a clarifica situația.

„Regulamentul nu le poate da drept de joc în astfel de competiţii jucătorilor sub 14 ani şi nici fetelor.

Nu ştim încă care a fost situaţia reală, dar începem demersurile pentru o anchetă care să stabilească situaţia clară”, a declarat Mihai Pop, secretarul general al AJF Sălaj pentru sursa citată.

Cum au ajuns copiii să joace într-un meci de seniori?

Oficialii celor de la Largiana Românași și-ar fi dorit ca partida să se desfășoare duminică, însă reprezentații celor de la Giurtelecu Șimleului au solicitat AJF Sălaj disputarea partidei sâmbătă.

Motivul? Mai mulți jucători ai gazdelor ar fi mers la lucru duminica.

Primarul comunei Românași, Ioan Buda, a încercat să intervină, dar lucrurile nu s-au schimbat, astfel că jocul s-a desfășurat sâmbătă.

De precizat că regulamentul permite solicitarea schimbării zilei de joc o dată pe parcursul turului.

Adrian Pop: „Micuțul s-a plâns că cei de la Venus au șutat tare la poartă”

Antrenorul celor de la Largiana Românași a venit și el cu explicații:

„Noi am spus că nu putem juca sâmbătă. Astfel, Largiana a mers la meci cu Paul Todoran ca delegat, alături de alți doi seniori și, în rest, copii, între care se afla și o fetiță din clasa a VI-a. Aceștia sunt copiii mei de la grupa 2012-2013, pe care am făcut-o acum doi ani.

Deci, copii din comuna noastră. Robert, de exemplu, care a fost portar, face 11 ani în luna ianuarie 2027! Când a venit acasă, micuțul s-a plâns că cei de la Venus au șutat tare la poartă”, a declarat Adrian Pop pentru sursa citată.

Paul Todoran: „Practic, arbitrii nici nu trebuiau să dea drumul la joc”

Recent, Largiana Românași fusese sancționată de Comisia de Disciplină, iar în cazul în care nu s-ar fi prezentat la meci ar fi riscat sancțiuni suplimentare.

Am vrut doar să fim la prezență, că, practic, arbitrii nici nu trebuiau să dea drumul la joc. Eu le-am spus înaintea jocului că copiii nu au legitimații, iar unul dintre ei avea doar 8 ani.

Ce legitimații să aibă, că nici apărători și ghete de fotbal nu au avut toți. Oficialii au fost de vină că s-a jucat așa. Mai mult, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, arbitrul Alin Lazăr a dat și două lovituri de la 11 metri împotriva noastră!”, a afirmat Paul Todoran, delegatul echipei Largiana Românași.

După primele trei etape din Seria Vest din Liga 5 Sălaj, Giurtelecu Șimleului ocupă locul 5, cu 3 puncte, în timp ce Largiana Românași este ultima, cu 0 puncte.

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