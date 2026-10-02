Rasismul de pe stadioane a ajuns în Parlament „Închipuiți-vă cum s-ar fi simțit Rică Răducanu și Ilie Dumitrescu să audă «moarte țiganilor»”

Nicolae Păun, deputatul care reprezintă minoritatea romă în Parlament și vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a vorbit în plen despre mesajele și scandările rasiste de pe stadioanele din România.

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Rasismul de pe stadioanele din România a ajuns în Parlament. Nicolae Păun (61 de ani) a adus în fața deputaților mesajele și scandările îndreptate împotriva romilor și a cerut instituțiilor statului să elaboreze o strategie pentru combaterea acestui fenomen.

Rasismul de pe stadioanele din România a ajuns în Parlament

Deputatul a făcut referire la bannere și mesaje apărute în acest an la meciurile de fotbal, inclusiv la cele care conțineau expresii precum „Moarte țiganilor!” și „Ieri în sclavie, astăzi în galerie”.

„Tema pe care o aduc în discuție de la înalta tribună a Parlamentului, în această dimineață, este discriminarea și rasismul în spațiile publice și pe stadioane”, și-a început Nicolae Păun intervenția avută în ședința din 16 septembrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial pe 1 octombrie.

El a vorbit despre comportamentul unor galerii ale unor cluburi cu tradiție, nominalizând Steaua, Dinamo și Rapid.

„În ultimele luni, în ultimii ani, cu precădere anul acesta, în competițiile sportive desfășurate pe stadioanele din România, galeriile cluburilor, ale echipelor de fotbal, echipe consacrate, cu foarte multă experiență - Steaua, Dinamo, Rapid și așa mai departe -, și-au permis să introducă pe stadioane bannere cu tot felul de sloganuri adresate comunităților de romi din România, cum ar fi «Moarte țiganilor!», «Ieri în sclavie, astăzi în galerie» și așa mai departe”, a spus deputatul.

„ Închipuiți-vă cam cum s-ar fi simțit Rică Răducanu, Ilie Dumitrescu sau mari alți sportivi”

Păun a legat fenomenul de rolul pe care sportul îl are în educația copiilor. El a susținut că mesajele scandate în tribune nu pot fi separate de imaginea pe care sportul o transmite generațiilor tinere.

„Știm cu toții, copiii noștri sunt îndemnați să meargă să facă sport, pentru că sportul educă”, a spus deputatul.

Apoi a introdus în discurs numele unor foști mari internaționali români.

„Închipuiți-vă cam cum s-ar fi simțit Rică Răducanu, Ilie Dumitrescu sau mari alți sportivi, sub presiunea aceasta a galeriilor, dacă ar mai fi jucat la performanța în care au jucat”, a declarat Păun.

Întrebarea parlamentarului a venit după o serie de episoade în care mesajele rasiste au fost prezente în tribunele stadioanelor din România.

Ilie Dumitrescu (stânga) și Rică Răducanu (dreapta) sunt doi foști mai internaționali români

Rapid - Dinamo, un nou episod

Cel mai recent caz invocat public de Nicolae Păun a fost derby-ul Rapid - Dinamo (0-1), disputat pe 15 august 2026 în Giulești.

La acel meci, GOLAZO.ro a relatat despre scandări rasiste din ambele peluze și despre bannere cu mesaje jignitoare la adresa romilor.

Deputatul a anunțat atunci că a sesizat Parchetul Sectorului 6, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, LPF și FRF și a cerut analizarea imaginilor apărute după partidă.

Nu era primul episod care îl determinase pe deputat să ceară intervenția instituțiilor. Într-un alt caz relatat de GOLAZO.ro, Nicolae Păun a reacționat după bannerele rasiste afișate tot la un meci dintre Rapid și Dinamo și a anunțat că va depune plângeri.

„Nu în felul acesta o putem educa”

În Parlament, Nicolae Păun a susținut că autoritățile trebuie să trateze problema nu doar prin prisma comportamentului suporterilor, ci și prin efectul pe care asemenea manifestări îl pot avea asupra tinerilor.

„Putem înțelege că o competiție sportivă se desfășoară în alți parametri și cred că avem o responsabilitate civică să ne gândim cum putem reglementa aceste tipuri de comportament. Dacă ne gândim la o generație chiar prezentă și viitoare, nu în felul acesta o putem educa”, a spus deputatul.

Intervenția sa a venit și în contextul în care LPF anunțase în august semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa, al cărui obiectiv era combaterea rasismului, xenofobiei și discriminării pe stadioanele din România.

Nicolae Păun cere implicarea Parchetului, MAI, FRF și LPF

În finalul intervenției, deputatul a cerut implicarea mai multor instituții.

„Fac apel la instituțiile statului român de forță – Parchetul Public, Ministerul de Interne, Federația Română de Fotbal și LPF-ul – să elaborăm un program și o strategie de combatere a acestor forme de rasism”, a declarat Nicolae Păun.

El i-a invitat și pe ceilalți parlamentari să discute despre modul în care poate fi influențată generația următoare prin sport.

„Împreună să ne gândim care este generația de mâine și cum va arăta tineretul nostru în viitor, mai ales în domeniul sportiv”, a încheiat deputatul.

Problema pe care Nicolae Păun a dus-o în Parlament nu este una nouă pentru fotbalul românesc. În ultimele luni, bannerele și scandările cu caracter rasist au reapărut în mod repetat la meciuri, iar sesizările parlamentarului au dus deja subiectul către Parchet, CNCD, FRF și LPF.

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