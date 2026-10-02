Rednic nu a iertat nimic Discurs dur la adresa naționalei și a lui Hagi: „Nu-și dă seama că nu mai e la Farul” » Ce spune despre situația lui Ianis

Mircea Rednic (64 de ani) a avut un mesaj amplu pentru Gică Hagi și jucătorii naționalei, după eșecurile din Liga Națiunilor.

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„Tricolorii” au pierdut în fața Suediei și Bosniei în primele două partide, iar fostul tehnician a fost deranjat atât de modul în care Hagi a abordat partidele, cât și de lipsa de reacție a fotbaliștilor în timp ce încasau gol după gol.

Gică Hagi: „Hagi nu îşi dă seama că este la echipa naţională, nu la Farul”

„Ar fi bine să aibă băieţii o reacţie pozitivă. E vorba de imaginea lor. Gică Hagi a recunoscut că a făcut ceva greşeli, dar eu n-am văzut la jucătorii ăştia o reacţie. Iei un gol, două, trei, patru, nici nu mai e nevoie de antrenor. Ne luam de gât la pauză: «Bă, ce facem? Ne facem de ruşine?». Jucăm cu cine jucăm.

Nu vreau să zic. Bosnia e o echipă bună, cu jucători bine cotaţi. Dar la noi n-am văzut nimic. Ţi-a dat antrenorul şansă să joci şi n-ai nicio reacţie. Mănâncă pământul! Ai mei spuneau că sunt la antrenament. Nici acolo nu e aşa. Foarte puţin Bîrligea şi încă unul pe-acolo.

Impresia mea e că Hagi nu îşi dă seama că este la echipa naţională, nu antrenor la Farul. N-ai voie să faci greşelile astea! Le faci în amicale, dar în oficiale nu faci asta. E vorba de puncte, clasare, viitor, tragerea la sorţi pentru Euro 2028.

A făcut greşeli, iar la experienţa lui nu avea voie. Faci schimbări, dar cu jucători care joacă pe acele posturi. El nu doar că a făcut experimente, dar le-a făcut cu fundaşi centrali care joacă în stânga sau dreapta.

Fotbalul modern e pe benzi. Cei care fac diferenţa sunt fundaşii laterali. Ăia fac diferenţa! N-aveai cum să o faci cu doi fundaşi centrali pe margine”, a declarat Rednic, potrivit fanatik.ro.

Mircea Rednic: „Cicâldău e peste Ianis Hagi”

Apoi, Rednic a făcut o analiză dură a prestațiilor „tricolorilor”, susținând inclusiv că Ianis Hagi ar trebui înlocuit cu Alexandru Cicâldău, aflat într-o formă mai bună.

„N-aveai cum să faci asta pe teren propriu. Dacă tot faci experienţe îi ai pe Borza, pe Opruţ în stânga. A apărut un jucător care nici nu vorbeşte româneşte (n.r. Lisav Eissat). Noi tot o împingem cu tinerii, dar să îl vedem într-un meci oficial. Nu există.

În plus, Man dă randamentul maxim pe partea dreaptă. Intră pe piciorul stâng şi dă gol. Lamine Yamal vs. România. Mihăilă, la fel. Nu e vârf. El are viteză, i-o dai în bandă, intră pe piciorul drept şi dă la poartă.

Dar el a recunoscut. Poate cu Polonia va folosi echipa cea mai bună. Cu Băluţă n-am nimic, dar el nu juca la Craiova uneori.

Cicâldău, în momentul de faţă, este peste Stanciu. De ce nu joacă Cicâldău? Tu trebuie să câştigi. E şi peste Ianis Hagi. Are ritm, are goluri marcate, pase, face diferenţa la Craiova.

Dacă tot căutăm formula magică pentru Campionatul European, eu aş fi început cu Cicâldău. E diferenţă mare între ei. Ianis Hagi nu e în formă.

Noi ne dăm cu părerea. Am văzut foarte mulţi, că jucăm cu Polonia şi altele. Vedeţi că n-au jucat rău. Au avut bară şi încă o ocazie în Suedia. E presiune mare şi acolo. Să dea Dumnezeu să fie bine şi să fie linişte. Să aibă Gică linişte pentru meciul cu Suedia.

În momentul de faţă, Ionuţ Radu are probleme. Nu a apărat foarte bine. Nu trebuia băgat. Nu bagi un jucător care nu e 100%. A apărut Cojocaru. De unde a apărut? Mie Popescu îmi place. El a câştigat Cupa şi Supercupa.

Vreau să fim pozitivi astăzi. Jucătorii trebuie să aibă o reacţie. Eşti la echipa naţională, puţin orgoliu… Arată ceva! Pentru tine e bine ca imagine. Poate vrei să joci în altă parte, cauţi un transfer. Vreau mai multă răutate, mai multă ambiţie”, a mai spus Rednic.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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