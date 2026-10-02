Ironii către FCSB Ionuț Lupescu, despre șansele lui Reghecampf de a redresa echipa: „E vorba de inspirația patronului”

Ionuț Lupescu (57 de ani), membru al Generației de Aur, a vorbit despre viitorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca celor de la FCSB.

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Tehnicianul s-a despărțit de Esperance Tunis și a revenit în țară la începutul pauzei competiționale, unde și-a propus să pună pe picioare echipa alături de care a cucerit două titluri de campion.

Ionuț Lupescu: „Va schimba multe, dar apoi va fi inspirația patronului”

Fostul mare internațional e încrezător că Reghecampf își va lăsa amprenta asupra echipei, dar nu consideră că acesta va avea libertate deplină pentru alegerea formulei de start.

„Reghe cunoaște foarte bine familia FCSB și cred că va schimba multe lucruri acolo, cel puțin în ceea ce înseamnă mentalitate și pregătire fizică. După aceea, va fi inspirația patronului ce 11 va alege”, a declarat Lupescu, potrivit prosport.ro.

Lupescu a fost prezent la șantierul din Ștefan cel Mare, unde au fost reluate lucrările la noua arenă a lui Dinamo.

Cât despre Laurențiu Reghecampf, acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf la prezentarea oficială

„Știu ce exact ce mă așteaptă, știu exact ce urmează, avem foarte multe de făcut. Cel mai important pentru noi toți este să ne câștigam primul meci.

Și apoi vom vedea ce avem de făcut de la etapă la etapă. Jucătorii trebuie să recapete încredere.

Nimic nu s-a schimbat de la ultima mea apariție la echipă. Întotdeauna se dorește victoria, să câștigăm unul, două, trei trofee, câte se poate.

Vrem să dăm drumul la treabă și să obținem rezultatele pe care ni le dorim”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în urmă cu o săptămână.

FCSB ocupă în prezent locul 11 în Liga 1, cu 12 puncte acumulate după 10 etape, iar în partida următoare va întâlni Oțelul Galați, sâmbătă, 10 octombrie, de la 21:30.

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