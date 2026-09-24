Tyson Fury și Antony Joshua, în sfârșit față în față Când și unde va avea loc marea confruntrare
Anthony Joshua și Tyson Fury/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Box

Tyson Fury și Antony Joshua, în sfârșit față în față Când și unde va avea loc marea confruntrare

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 22:47
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 23:41
  • Tyson Fury (38 de ani) și Anthony Joshua (36 de ani) pe 11 decembrie, la Cardiff, pe Principality Stadium.
  • Una dintre cele mai așteptate lupte din istoria boxului britanic se va vedea și în România, contracost, pe platforma de streaming Netflix.
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Tyson Fury și Anthony Joshua, doi dintre cei mai cunoscuți pugiliști la categoria grea, se vor întâlni, în sfârșit, în ring, după mai mulți ani de așteptare și negocieri.

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Tyson Fury și Anthony Joshua se vor înfrunta pe 11 decembrie, la Cardiff

Anunțul mult așteptat a fost făcut de promotorul saudit Turki Alalshikh, care a dezvăluit că lupta va avea loc pe Principality Stadium din Cardiff, arenă cu o capacitate de până la 78.000 de spectatori pentru meciurile de box.

Principality Stadium/ Foto: IMAGO Principality Stadium/ Foto: IMAGO
Principality Stadium/ Foto: IMAGO

„De 15 ani, nimeni nu a reușit să facă posibilă această luptă.

În aprilie, am spus că orice anunț va veni din partea mea. Acum pot confirma că Fury și Joshua vor lupta în Marea Britanie, așa cum le-am promis fanilor britanici ai boxului.

A venit momentul să înceteze vorbele. Tyson Fury vs. Anthony Joshua. O luptă pregătită de ani de zile. O singură noapte pentru a decide totul. 11 decembrie. LIVE pe Netflix”, a declarat Turki Alalshikh, citat de dailymail.com.

Confruntarea este estimată la estimată la aproximativ 174 de milioane de euro.

„Inspir o generație”, a scris Joshua pe contul său de X, alături de emoji-ul cu steagul Marii Britanii.

Promotorul său, Eddie Hearn, care a făcut eforturi susținute pentru ca lupta să aibă loc în Marea Britanie, a scris: „AM REUȘIT. Le vom fi recunoscători pentru totdeauna britanicilor pentru sprijinul acordat lui Anthony Joshua. Nu am fi putut duce acest meci până la capăt fără voi”.

Inițial, Fury și Joshua urmau să se înfrunte pe 20 noiembrie, la Madison Square Garden din New York.

Totuși, în urma insistențelor lui Joshua și ale promotorului Eddie Hearn, contractele au fost renegociate, iar meciul a fost mutat la Cardiff.

La rândul său, „Gypsy King” și-a dorit ca lupta să aibă loc în Marea Britanie, însă era pregătit să accepte mutarea în Statele Unite, de teamă că meciul ar putea fi din nou anulat.

  • Anthony Joshua are un palmares de 30 de victorii și 4 înfrângeri, dintre care 27 prin KO. Britanicul este fost campion mondial unificat la categoria grea, după ce a deținut centurile WBA, IBF și WBO.
  • Tyson Fury (38 de ani) are un palmares de 36 de victorii, 2 înfrângeri și un egal, dintre care 25 prin KO. „Gypsy King” este fost campion mondial WBC la categoria grea.

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