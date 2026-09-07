Copleșit VIDEO: Antoine Griezmann, afectat de căldura din SUA » Fanii l-au ironizat +5 foto
Foto: captură X/@usmntonly
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Copleșit VIDEO: Antoine Griezmann, afectat de căldura din SUA » Fanii l-au ironizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 14:42
  • Orlando City - San Diego 1-0. Antoine Griezmann (35 de ani), jucătorul gazdelor, a trecut prin momente dificile în timpul partidei din MLS.
  • Căldura puternică și umiditatea din Florida l-au afectat pe francez, iar imaginile cu acesta s-au viralizat rapid pe internet.
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Griezmann a fost decisiv în meciul de duminică. A marcat unicul gol al partidei, în minutul 28, reușita fiind suficientă pentru ca Orlando City să obțină victoria.

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VIDEO. Antoine Griezmann, copleșit de căldura din Florida

Deși a evoluat în aproape toată cariera sa în Spania, la Real Sociedad, Atletico Madrid și Barcelona, acolo unde temperaturile sunt ridicate, Antoine Griezmann a fost vizibil afectat de căldura din Florida.

În minutul 33 al meciului cu San Diego, în timpul pauzei de hidratare, francezul părea copleșit.

Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly
Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly

Galerie foto (5 imagini)

Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly Antoine Griezmann, epuizat din cauza căldurii din Florida. Foto: captură X/@usmntonly
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Pentru a se proteja, Griezmann și-a pus un prosop umed pe cap și un altul și l-a înfășurat în jurul gâtului. Imaginile care au surprins momentul când fotbalistul de la Orlando City era foarte afectat din cauza căldurii s-au viralizat rapid pe internet.

Duminică, temperatura în Florida a fost cuprinsă între 33 și 35 de grade Celsius, iar nivelul de umiditate a crescut la 80%.

Antoine Griezmann a ajuns la Orlando City în vara aceasta, de la Atletico Madrid. În tricoul formației din MLS, francezul a jucat 11 meciuri, în care a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Fanii l-au ironizat pe Griezmann: „Parcă tocmai a descoperit un nou iad”

Fanii l-au ironizat pe Antoine Griezmann după ce imaginile cu acesta din timpul pauzei de hidratare au făcut înconjurul planetei.

  • „Nu susține Europa mereu că are temperaturi mai ridicate decât noi? El arată de parcă tocmai a descoperit un nou iad”;
  • „Arată ca o mamă de la țară care stă la coadă la pâine”;
  • „Arată de parcă mai are doar ultimul procent din bateria vieții”;
  • „Frate, era pe ultima liniuță (n.r. - de la baterie)”;
  • „Arată de parcă tocmai a scăpat de un câine care îl urmărea”;
  • „Credeam că era în ultimele minute ale meciului până când am văzut minutul de pe tabelă”, au scris fanii, conform sports.yahoo.com.

Orlando City se află pe locul 8 în Conferința de Est, cu 28 de puncte acumulate după 23 de partide.

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