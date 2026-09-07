- Orlando City - San Diego 1-0. Antoine Griezmann (35 de ani), jucătorul gazdelor, a trecut prin momente dificile în timpul partidei din MLS.
- Căldura puternică și umiditatea din Florida l-au afectat pe francez, iar imaginile cu acesta s-au viralizat rapid pe internet.
Griezmann a fost decisiv în meciul de duminică. A marcat unicul gol al partidei, în minutul 28, reușita fiind suficientă pentru ca Orlando City să obțină victoria.
VIDEO. Antoine Griezmann, copleșit de căldura din Florida
Deși a evoluat în aproape toată cariera sa în Spania, la Real Sociedad, Atletico Madrid și Barcelona, acolo unde temperaturile sunt ridicate, Antoine Griezmann a fost vizibil afectat de căldura din Florida.
În minutul 33 al meciului cu San Diego, în timpul pauzei de hidratare, francezul părea copleșit.
Galerie foto (5 imagini)
Pentru a se proteja, Griezmann și-a pus un prosop umed pe cap și un altul și l-a înfășurat în jurul gâtului. Imaginile care au surprins momentul când fotbalistul de la Orlando City era foarte afectat din cauza căldurii s-au viralizat rapid pe internet.
Duminică, temperatura în Florida a fost cuprinsă între 33 și 35 de grade Celsius, iar nivelul de umiditate a crescut la 80%.
Antoine Griezmann a ajuns la Orlando City în vara aceasta, de la Atletico Madrid. În tricoul formației din MLS, francezul a jucat 11 meciuri, în care a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.
Fanii l-au ironizat pe Griezmann: „Parcă tocmai a descoperit un nou iad”
Fanii l-au ironizat pe Antoine Griezmann după ce imaginile cu acesta din timpul pauzei de hidratare au făcut înconjurul planetei.
- „Nu susține Europa mereu că are temperaturi mai ridicate decât noi? El arată de parcă tocmai a descoperit un nou iad”;
- „Arată ca o mamă de la țară care stă la coadă la pâine”;
- „Arată de parcă mai are doar ultimul procent din bateria vieții”;
- „Frate, era pe ultima liniuță (n.r. - de la baterie)”;
- „Arată de parcă tocmai a scăpat de un câine care îl urmărea”;
- „Credeam că era în ultimele minute ale meciului până când am văzut minutul de pe tabelă”, au scris fanii, conform sports.yahoo.com.
Orlando City se află pe locul 8 în Conferința de Est, cu 28 de puncte acumulate după 23 de partide.