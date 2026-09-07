„Echipă debusolată” Marius Șumudică, critic cu FCSB și Baciu, după eșecul cu Dinamo: „Joacă după ureche” +51 foto
Marius Șumudică
Superliga

„Echipă debusolată” Marius Șumudică, critic cu FCSB și Baciu, după eșecul cu Dinamo: „Joacă după ureche”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 14:09
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a criticat-o dur pe FCSB după eșecul suferit în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, din etapa #8 a Superligii.
  • Șumudică nu l-a iertat nici pe Marius Baciu (51 de ani), tehnicianul celor de la FCSB.
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FCSB a suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă în Superliga, deși echipa lui Marius Baciu era neînvinsă în primele 5 etape.

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Marius Șumudică o critică pe FCSB: „Trăiește doar din calitatea jucătorilor”

Marius Șumudică a catalogat-o pe FCSB ca fiind drept „o echipă debusolată”, dar l-a evidențiat pe Arnold Garita.

O echipă debusolată, care trăiește doar din calitatea jucătorilor. Și aici îl pot da exemplu pe Garita, care vine, nu poți să-l asamblezi să zici că are nu știu ce relații, un jucător bătăios, care unu contra unu îți rezolvă pe spații.

E un jucător care, la un meci precum cel cu Dinamo, profită de lucrurile astea, profită că rămân în 10 oameni și iese mai mult în evidență, fiindcă toate mingile se jucau pe el.

Dar un jucător care cred că va avea probleme cu echipele mici. Acestea se strâng, creează densitate și acolo trebuie să apară valoarea individuală și calitatea ta din punct de vedere tehnic”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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În schimb, Șumudică a lăudat-o pe Dinamo, liderul din acest moment al Superligii, și a subliniat evoluția echipei sub comanda lui Nuno Campos.

„Un meci cu o intensitate bună între două echipe cu caracteristici diferite. O echipă lucrată, o echipă închegată, o echipă care crește de la meci la meci, Dinamo.

E clar că au un antrenor bun, un antrenor care și-a pus amprenta asupra echipei. Dinamo formează un grup. Au devenit o echipă mai directă, o echipă care, față de Kopic, în momentul în care recuperează mingea încearcă să joace între linii și să verticalizeze”.

Marius Șumudică: „FCSB joacă după ureche”

Marius Șumudică l-a criticat în mod indirect și pe antrenorul Marius Baciu, din cauza jocului slab prestat de FCSB.

„Am avut, așadar, un derby între o echipă lucrată și o echipă care în momentul de față eu consider că joacă după ureche, adică nu joacă din calitatea jucătorilor, ci din ceea ce pot face ei individual”, a mai spus Șumudică.

FOTO. Eliminarea lui Andre Duarte din Dinamo - FCSB 2-1

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
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Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape.

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