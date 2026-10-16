Eduardo Varela, arbitru din Uruguay, a folosit un dispozitiv electronic în locul cartonașelor galbene și roșii obișnuite.

Totul s-a întâmplat în meciul dintre Nacional și Rentistas (3-0), disputat joi, 15 octombrie, în Cupa Uruguayului.

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Experimentul face parte dintr-un proiect susținut de Federația Uruguayană de Fotbal (AUF), care își propune să digitalizeze activitatea arbitrilor și să simplifice înregistrarea evenimentelor din timpul partidelor.

Cartonașele galbene și roșii, înlocuite cu un dispozitiv electronic în Uruguay

Momentul inedit a avut loc în minutul 12 al partidei, când Juan Pablo Plada, jucătorul lui Rentistas, l-a faultat pe Maxi Silvera.

Varela i-a arătat cartonașul galben, dar nu unul clasic, ci pe ecranul unui dispozitiv electronic.

A fost prima dată când noul sistem a fost folosit pentru acordarea unui cartonaș într-un meci oficial.

Dispozitivul, asemănător unui telefon mobil, are două butoane, unul pentru cartonașul galben și celălalt pentru cel roșu.

Arbitrul trebuie doar să apese butonul corespunzător sancțiunii, iar culoarea este afișată pe ecran.

Cum funcționează cartonașele digitale

Noul sistem a fost dezvoltat de o companie privată din Uruguay, în colaborare cu Federația Uruguayană de Fotbal (AUF), scrie dailysports.net.

Scopul ar fi să reducă timpul petrecut de arbitri cu înregistrarea sancțiunilor.

Dispozitivul este conectat la COMET, platforma digitală folosită de federația uruguayană pentru administrarea competițiilor, conform dailysports.net.

Astfel, atunci când arbitrul acordă un cartonaș, sancțiunea este înregistrată automat în sistem.

Prin intermediul aceluiași aparat pot fi introduse și alte informații din timpul partidei, precum golurile, schimbările de jucători sau loviturile de pedeapsă.

Simplifică partea administrativă a activității arbitrului, inclusiv la nivelul competițiilor de juniori. Este un proiect comun al federației și al unei companii private, prin care ne dorim ca informațiile să ajungă în timp real în platforma COMET și în sistemul AUF, iar în viitor chiar și la presă. Vrem ca toate aceste sisteme să fie conectate. Marcelo de Leon, directorul Departamentului de Arbitraj din cadrul AUF

Experimentul a scos la iveală și probleme

Noua tehnologie are însă și câteva probleme. Cea mai semnificativă este că ecranul se vede greu de la distanță, mai ales când lumina soarelui este puternică.

Dispozitivul ar fi trebuit testat și pe 30 septembrie, la meciul dintre Defensor Sporting și Plaza Colonia, dar arbitrul nu l-a putut folosi din cauza luminii, care făcea dificilă distingerea culorilor.

Probleme asemănătoare au apărut și la partida Nacional - Rentistas, deși aceasta s-a disputat seara. Spectatorii din tribune nu puteau vedea întotdeauna dacă arbitrul afișa un cartonaș galben sau roșu.

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