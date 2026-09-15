Finala Europa League, la București! UEFA a decis: Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției în 2028

Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028.

Arena Națională a fost desemnată de Comitetul Executiv al UEFA drept gazda finalei Europa League din 2028.

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Ultimul act al competiției va reveni la București după 16 ani! Capitala României a găzduit și finala din 2012.

Finala Europa League revine la București

Decizia a fost luată marți, 15 septembrie, la reuniunea Comitetului Executiv UEFA de la Salonic.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România.

Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social.

Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un important eveniment de diplomație sportivă, care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că, atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat Burleanu, conform frf.ro.

55.000 de locuri are Arena Națională, cel mai mare stadion din România

Bucureștiul se afla în cursă pentru găzduirea finalei Europa League din 2028 alături de alte trei candidaturi:

Franța : Parc Olympique Lyonnais (Lyon) sau Parc des Princes (Paris)

: Parc Olympique Lyonnais (Lyon) sau Parc des Princes (Paris) Italia : Juventus Stadium (Torino)

: Juventus Stadium (Torino) România : Arena Națională (București)

: Arena Națională (București) Serbia: Stadionul Național (Belgrad)

A doua finală organizată pe Arena Națională

Arena Națională a mai găzduit o finală de Europa League în 2012.

Atunci, Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0, în fața a 52.347 de spectatori.

Din 2010 încoace, finalele Europa League s-au disputat pe următoarele stadioane:

2010 - Hamburg Arena (Hamburg, Germania)

- Hamburg Arena (Hamburg, Germania) 2011 - Dublin Arena (Dublin, Irlanda)

- Dublin Arena (Dublin, Irlanda) 2012 - Arena Națională (București, România)

- Arena Națională (București, România) 2013 - Amsterdam ArenA (Amsterdam, Țările de Jos)

- Amsterdam ArenA (Amsterdam, Țările de Jos) 2014 - Juventus Stadium (Torino, Italia)

- Juventus Stadium (Torino, Italia) 2015 - Stadion Narodowy (Varșovia, Polonia)

- Stadion Narodowy (Varșovia, Polonia) 2016 - St. Jakob-Park (Basel, Elveția)

- St. Jakob-Park (Basel, Elveția) 2017 - Nationalarenan (Solna, Suedia)

- Nationalarenan (Solna, Suedia) 2018 - Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)

- Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța) 2019 - Baku Olympic Stadium (Baku, Azerbaidjan)

- Baku Olympic Stadium (Baku, Azerbaidjan) 2020 - Mungersdorfer Stadium (Koln, Germania)

- Mungersdorfer Stadium (Koln, Germania) 2021 - Stadion Gdansk (Gdansk, Polonia)

- Stadion Gdansk (Gdansk, Polonia) 2022 - Ramon Sanchez-Pizjuan (Sevilla, Spania)

- Ramon Sanchez-Pizjuan (Sevilla, Spania) 2023 - Puskas Arena (Budapesta, Ungaria)

- Puskas Arena (Budapesta, Ungaria) 2024 - Aviva Stadium (Dublin, Irlanda)

- Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) 2025 - San Mames (Bilbao, Spania)

- San Mames (Bilbao, Spania) 2026 - Beşiktaş Stadium (Istanbul, Turcia)

Pentru următoarele ediții, UEFA a stabilit:

2027 - Waldstadion (Frankfurt, Germania)

- Waldstadion (Frankfurt, Germania) 2028 - Arena Națională (București, România)

- Arena Națională (București, România) 2029 - National Stadium - în construcție (Belgrad, Serbia)

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