Curelea, apel către cluburi și FRF Selecționerul U21, după ratarea calificării la Euro: „Nu le dăm încredere. Cum să fie valoroși?”
Costin Curelea. Foto: Sport Pictures
Nationala

Curelea, apel către cluburi și FRF Selecționerul U21, după ratarea calificării la Euro: „Nu le dăm încredere. Cum să fie valoroși?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 10:09
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 10:09
  • Costin Curelea (42 de ani) a avut un discurs ferm după ratarea calificării la Euro U21 din 2027.
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Naționala de tineret a fost învinsă de Finlanda U21 la Târgoviște, scor 0-2, și a ieșit complet din calculele pentru turneul final la care a participat timp de 4 ediții consecutive.

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Costin Curelea: „Astea sunt generațiile. Nu le dăm încredere”

„Greu... Posesia se antrenează, o implicare mai mare de la copii şi juniori şi se va putea, dar nu ştiu dacă în viitorul apropiat. Îi vedeţi şi voi, acestea sunt generaţiile, sper ca generaţia următoare, 2006-2007, să fie mai numeroasă şi valoroasă. Se pot face rezultate.

Sunt oameni specializaţi care trebuie să vadă, dar ideea e să nu ajungem să fie diferenţa mare între noi şi ţările care s-au dezvoltat. Federaţia a încercat mereu să susţină cluburile, încearcă cu cursuri, cu antrenori, conducători, dar trebuie să existe deschidere şi cred că vom reuşi.

Trebuie să le oferim mai multe şanse. Uitaţi-vă că joacă doar un fotbalist under într-o echipă, ceea ce nu e normal. Dacă vă uitaţi în ţările din afară, în Finlanda, unde joacă şase, şapte tineri într-o echipă, că asta e politica lor. Noi îi dăm la o parte, nu le dăm încredere şi cum la 20 de ani să fie valoroşi?

Să aşteptăm puţin, să avem răbdare, că românul se maturizează mai târziu. Nu avem răbdare şi nu avem încredere să le dăm tinerilor să evolueze. Fotbalul fără minute nu se poate, doar la antrenament şi la tablă nu merge”, a declarat Curelea la conferință, potrivit orangesport.ro.

Costin Curelea: „Niciunul nu a reușit în străinătate”

Ulterior, selecționerul naționalei U21 a subliniat și problema stranierilor, care nu reușesc să se impună în campionatele importante ale Europei sau a celor cu cetățenie dublă, care refuză să aleagă România.

„S-a făcut mereu la federaţie cu jucătorii din străinătate, dar până la urmă niciunul nu a reuşit acolo şi au venit în România. Nu cred că e vreunul care să fi răsărit şi să nu ştie federaţia despre el.

La loturi sunt din ce în ce mai mulţi din afară şi rar s-a întâmplat ca noi, la federaţie, să pierdem vreun jucător din străinătate. E interesul nostru şi alergăm să-i aducem, avem lupte cu unii cu dublă cetăţenie şi nu reuşim să-i convingem.

Am avut la Germania, la Suedia... preferă să meargă acolo. Noi nu cedăm şi suntem în legătură cu ei, cum au venit şi Strata, şi Eissat.

De la încredere şi minute pleacă totul. Dacă mereu ţi se zice că eşti slab, n-ai cum. Bine, poate nu e cazul, dar e cazul să se producă o emulaţie în jurul acestor tineri”, a mai spus Curelea, la conferință.

Clasamentul Grupei A din preliminariile Campionatului European U21

LocEchipaMeciuriPuncte
1Finlanda U21922
2Spania U21821
3România U21916
4Kosovo U21811
5Cipru U2183
6San Marino U2180

Cea mai importantă performanță a naționalei de tineret la ultimele 4 ediții a fost cea din 2019, când micii „tricolori” au ajuns în semifinale, 2-4 cu Germania, sub comanda lui Mirel Rădoi.

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