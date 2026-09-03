După crocodil, a venit ursul Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”

Valeriu Iftime (66 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, a avut o nouă declarație inedită despre FCSB, după noile transferuri anunțate de patronul Gigi Becali (68 de ani).

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Astăzi, Becali a anunțat că Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica au semnat cu FCSB, dar Valeriu Iftime nu este impresionat de noile mutări ale roș-albaștrilor.

Valeriu Iftime: „Eu nu cred deloc că se trezește ursul”

În decembrie anul trecut, când FCSB se lupta pentru un loc în play-off în sezonul 2025/2026, Valeriu Iftime a asociat echipa patronată de Gigi Becali cu un crocodil: „Dacă intră FCSB în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți”.

După transferurile anunțate astăzi de Becali, Iftime a avut o nouă declarație spumoasă. Patronul echipei FC Botoșani a asociat-o acum pe FCSB cu un urs.

„Putem să discutăm de opulență, aroganță, trufie, cum pot să se numească în afară de prostie? Dar eu nu am ce să vorbesc, la capitolul ăsta sunt pe primul loc.

Suntem opulenți, aroganți, dar, de fapt, suntem proști. Nu facem fotbal de 20 de ani, tot încercăm să construim ceva.

Domnul Becali este în filmul dumnealui, îi distrugi pe toți, dar pe FCSB o bate UTA (scor 1-3) și pe mine mă bate în minutul 93 (3-2, în etapa 5).

Nu merge așa, dacă vrei să faci din FCSB echipă europeană, nu pleacă nimeni de acolo, nu pleacă Bîrligea, nu pleacă Tănase, fotbalist de fotbalist. Ei au nevoie de antrenor acolo.

Să dea Dumnezeu să-i iasă, dar eu nu cred deloc că se trezește ursul și ne mănâncă pe toți. Acum mi se pare că ursul nici dinți nu are, săracul ”, a declarat Valeriu Iftime, conform sptfm.ro.

FOTO: FCSB - FC Botoșani, scor 3-2

Ce a declarat Valeriu Iftime în 2025: „FCSB dacă intră în play-off , atunci crocodilul ne va mânca pe toți”

„Noi avem acum un punctaj foarte bun, 38 de puncte, cel pe care ni-l putem îmbunătăți. Dar nu trebuie să mă plâng apoi că punctele se vor înjumătăți, deoarece punctele se vor înjumătăți pentru toți.

Lumea nu trebuie să se uite că FCSB este acum în afara play-off-ului. Nu va rămâne sigur acolo. Dacă echipa lui Gigi Becali trece de Rapid, vă spun clar că Rapid va mai pierde puncte deoarece trebuie să se desfacă și să iasă și la joc.

Atunci o să îl vedeți voi pe Gigi Becali că iar va băga adânc mâna în buzunar și va plăti bani mulți pentru întăririrea echipei. Iar domnul Gigi Becali are bani.

FCSB dacă intră în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți . Vor veni ca un tăvălug peste noi, nu contează că vor intra de pe locul 5 sau 6, pentru că în play-off o să fie un alt campionat.”, a declarat Iftime, potrivit prosport.ro.

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