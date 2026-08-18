Garita, BLOCAT de fanii FCSB! Sute de suporteri l-au așteptat după meci: baie de mulțime pentru camerunez înainte de debut

Arnold Garita a primit deja o mostră din ce înseamnă să fii jucătorul FCSB.

Atacantul camerunez a ajuns luni la prânz în România pentru a semna cu roș-albaștrii

Câteva ore mai târziu a mers la stadion pentru a-și vedea viitorii colegi la lucru în victoria dramatică împotriva lui FC Botoșani, scor 3-2.

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Surpriza pentru Garita a venit după fluierul final. În momentul în care se pregătea să plece de la stadion, câteva sute de suporteri îl așteptau în zona autocarului.

Îmbrăcat lejer, într-un maiou alb și pantaloni largi negri, atacantul n-a fugit de primul contact cu fanii noii sale echipe.

Ba din contră. S-a apropiat de garduri și a petrecut minute bune printre suporteri, oferind zeci de autografe pe fulare și tricouri și făcând fotografii inclusiv cu cei mai mici dintre fanii FCSB.

Garita a intrat și în dialog cu suporterii și le-a promis că va da totul pentru echipă și că va încerca să ajute FCSB cât mai mult. Camerunezul a părut să savureze din plin primirea, zâmbind și acceptând aproape fiecare solicitare de fotografie sau autograf.

Tot momentul a avut și un cameraman special. Iubita lui Garita a filmat de la distanță întreaga baie de mulțime, surprinzând primele imagini ale atacantului alături de fanii FCSB, înainte ca acesta să apuce măcar să debuteze în tricoul roș-albastru.

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