Garita a ajuns în România VIDEO. Declarații tari înainte să semneze cu FCSB: „Nu clubul m-a sunat, eu am dat mesaj să vin”

Arnold Garita (31 de ani) a ajuns în România pentru a finaliza transferul la FCSB.

Atacantul camerunez a dezvăluit că și-a dorit mutarea la formația roș-albastră și că a făcut demersuri pentru ca aceasta să se concretizeze.

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Garita vine după o perioadă foarte bună în China, la Shenzhen Juniors, pentru care a marcat 12 goluri în 14 meciuri.

Garita, la sosirea în România: „Toată lumea vrea să vină la FCSB, dar nu toată lumea poate”

Camerunezul a mai evoluat în România pentru FC Argeș, în sezonul 2022-2023, iar în trecut a fost dorit în mai multe rânduri de FCSB, fără ca mutarea să se concretizeze.

„Am o părere foarte bună despre FCSB. Este un club bun, nimic nu s-a schimbat. Doar pentru că nu merge mai departe, în Europa League sau Conference League, nu înseamnă că FCSB nu mai este FCSB.

Am venit aici ca să ajut echipa cât pot de mult. Acesta este obiectivul meu. Am venit să ajut echipa și să dau totul. Știți cum joc. Dau totul.

Am venit aici să dau totul pentru club. Dacă echipa câștigă campionatul, cu atât mai bine”, a declarat Garita la sosirea pe aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni.

Atacantul nu vrea să se gândească deocamdată la o eventuală prelungire a înțelegerii.

„Pentru moment, să ne concentrăm pe aceste patru luni. Am aceste patru luni. Nu mă gândesc prea mult la ceea ce va urma.

Prioritatea mea acum este să mă adaptez rapid la echipă și să ajut echipa cât pot de mult”, a mai spus acesta.

Dawa l-a sunat în fiecare an: „Îmi spunea să vin”

Garita a dezvăluit că a ținut permanent legătura cu Joyskim Dawa, fundașul roș-albaștrilor.

„Da, am vorbit cu Dawa. Cunosc mulți băieți din echipă. Dawa este prietenul meu. Am vorbit cu el înainte să vin. În fiecare an mă suna și îmi spunea să vin. De data asta cred că este un moment bun pentru mine.

Eu am luat decizia. Pentru că nu clubul m-a sunat. Eu am trimis un mesaj pentru că voiam să vin. Am jucat 12 sau 13 meciuri, nu-mi mai amintesc exact. Am marcat 12 goluri. Pentru mine era posibil să rămân acolo și să aștept, pentru că am arătat în China că am valoare. Acum toată lumea mă cunoaște.

Înainte de asta, am avut multe echipe interesate. Am avut oferte, m-au sunat din Turcia. Dar am vrut să vin aici, pentru că în fiecare an mi-am dorit să vin la acest club. De când am plecat din România, nu am încetat niciodată să vorbesc cu oamenii de aici. De data aceasta, momentul este foarte bun pentru mine, pentru că am această suspendare”, a mai spus atacantul.

Puteam să rămân acolo. Patru luni mai târziu, puteam să merg la altă echipă. Pentru mine era foarte simplu. Dar îmi place să fiu aici și am vrut să vin. Arnold Garita, atacant camerunez

Arnold Garita: „Nu am cum să vorbesc direct cu Becali. El este marele șef”

Garita a explicat că nu l-a contactat direct pe Gigi Becali, ci a discutat cu persoane care au putut intermedia mutarea.

„Am trimis mesaje unor oameni. Nu direct la FCSB. Nu am cum să vorbesc direct cu Becali. El este marele șef.

Am vorbit cu niște oameni și am încercat să găsim o soluție, pentru că situația mea nu este simplă. Nu am mai văzut așa ceva în fotbal.

Vă spun din nou: puteam foarte bine să rămân acolo. Patru luni să nu joc, să-mi iau banii liniștit, iar după aceea să merg la altă echipă în China.

Pentru mine era simplu, pentru că am marcat multe goluri. Dar eu vreau să continui să joc în România. De data aceasta este cel mai bun moment pentru mine”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă revenirea în România îi oferă și ocazia unei revanșe împotriva lui Dinamo, camerunezul a respins ideea.

„Nu vreau revanșă împotriva nimănui, pentru că atunci când plec, uit totul.

Când pierd, în primul rând sunt foarte supărat pe mine, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă dau totul... Eu dau totul, dar uneori așa este fotbalul.

Nu am nicio problemă cu nimeni, nici cu Dinamo. Îi respect pe toți și am venit aici. Primul meu obiectiv este FCSB”, a mai declarat atacantul.

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