Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”
Marius Baciu s-a certat cu un fan după FCSB - UTA 1-3 (FOTO: GOLAZO.ro)
Superliga

Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 00:24
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 01:02
  • FCSB - UTA 1-3. Marius Baciu, antrenorul grupării roș-albastre, a fost contestat aspru de fani în timpul și la finalul partidei de la Târgoviște.
  • Tehnicianul le-a răspuns suporterilor care îi cereau demisia, în timp ce altora le dădea autografe.
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Situație explozivă la FCSB: pe lângă problemele din vestiar, fosta campioană a stârnit și furia fanilor, iar aceștia cer să cadă capete.

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FCSB - UTA 1-3. Marius Baciu s-a certat cu un fan după meci

La ieșirea din stadion, Baciu a fost întâmpinat de suporteri care repetau în cor „Demisia, demisia, demisia!”.

Răspunsul antrenorului a fost unul surprinzător: s-a îndreptat spre gard și a purtat un dialog pe un ton ridicat cu un suporter, în timp ce dădea autografe:

  • Marius Baciu: „Hai să jucați voi, mă!”
  • Suporteri FCSB: „E pălăria mare! Pădurariu cred că ar trebui avansat, a jucat cel mai bine dintre toți. Ceilalți jucau tâgâdâm pâș-pâș!”
  • Baciu: „Suporterii adevărați știu ce înseamnă, mă, început! Tu nu știi nimic, tu nu știi nimic, ascultă-mă!”
  • Suporter: „Eu știu că Pădurariu a fost singurul care a jucat fotbal și care a alergat! Pădurariu și Stoian. Afară cu toți!”
  • Baciu: „Vorbești urât, nu știi nimic, n-ai nicio șansă!”
  • Suporter: „Corect, nu știm, dar nici voi nu știți! Știe UTA mai multe! Știe echipa UTA mai multe!”
  • Baciu: „Noi încercăm să învățăm!”
  • Suporter: „Știe echipa UTA mai multe! Afară cu toți!”
  • Baciu: „Știu, ai dreptate! Ți-aș răspunde la orice dacă ai vorbi frumos!”

Marius Baciu: „Trebuie să revenim la respectul reciproc. Nu mai accept nimic!”

Baciu a vorbit despre protestele fanilor la conferința de presă:

„Nu-mi imaginam când am venit că mi se va striga «Demisia, demisia!», nici acum nu-mi imaginez. Galeria a fost aproape de noi, de mine, apreciez galeria, îi respect și pe cei care mi-au strigat demisia.

Dacă nu o să mai am timp (n.r. - să le arate fanilor că s-au înșelat), o să-mi cer scuze, dar eu tot cu sufletul aici o să rămân, tot stelist o să rămân.

Trebuie să-i salutăm pe fani și dacă stau cu spatele. Nu-mi convine când văd că te poate da la o parte ca jucător, ține de suflet și de inimă. Dacă n-ai inimă…

Trebuie să revenim la disciplină și respectul reciproc. Să înțeleagă toți jucătorii. Nu o să accept absolut nimic. Multe lucruri au dăunat, nu mai accept absolut nimic”, a spus Baciu la conferința de presă.

Antrenorul a vorbit și despre scandalurile care au afectat echipa în ultimele zile: „Jocul nostru nu merge. Tănase, Crețu, doi jucători extraordinari. Nu am avut niciun conflict cu Tănase, îl respect. Orice jucător să înțeleagă că nu merge fără disciplină”.

Baciu: „Nu-mi închiriez licența”

A avut un mesaj pentru jucători, mai ales pentru cei noi: „Să înțeleagă rapid ce înseamnă Steaua (n.r. - FCSB). Nu-mi convine să văd un jucător dat atât de ușor la o parte la mijlocul terenului, aia ține de suflet și de inimă. Dacă nu o să joace cu suflet și inimă, n-o să înțeleagă niciodată nimic. Degeaba te antrenezi, dacă n-ai suflet nu o să înțelegi ce înseamnă spiritul Steaua”.

Întrebat dacă poate redresa situația, Baciu a dat de înțeles că își dorește să continue pe banca FCSB: „Pot, pot, pot, vă spun eu că pot!”. Nu vrea să ia în calcul varianta în care echipa să fie condusă de un alt tehnician, iar el să rămână antrenor doar în acte: „Nu-mi închiriez licența!”.

Despre derby-ul cu Dinamo, Baciu a spus: „De-abia îl aștept! Nu mi-e frică”.

11 meciuri
a adunat Marius Baciu pe banca echipei FCSB. A înregistrat 5 victorii, 2 remize și 4 înfrângeri (golaveraj 19-19)

VIDEO: Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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