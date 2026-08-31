Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”

FCSB - UTA 1-3. Marius Baciu, antrenorul grupării roș-albastre, a fost contestat aspru de fani în timpul și la finalul partidei de la Târgoviște.

Tehnicianul le-a răspuns suporterilor care îi cereau demisia, în timp ce altora le dădea autografe.

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Situație explozivă la FCSB: pe lângă problemele din vestiar, fosta campioană a stârnit și furia fanilor, iar aceștia cer să cadă capete.

FCSB - UTA 1-3 . Marius Baciu s-a certat cu un fan după meci

La ieșirea din stadion, Baciu a fost întâmpinat de suporteri care repetau în cor „Demisia, demisia, demisia!”.

Răspunsul antrenorului a fost unul surprinzător: s-a îndreptat spre gard și a purtat un dialog pe un ton ridicat cu un suporter, în timp ce dădea autografe:

Marius Baciu: „Hai să jucați voi, mă!”

„Hai să jucați voi, mă!” Suporteri FCSB: „E pălăria mare! Pădurariu cred că ar trebui avansat, a jucat cel mai bine dintre toți. Ceilalți jucau tâgâdâm pâș-pâș!”

„E pălăria mare! Pădurariu cred că ar trebui avansat, a jucat cel mai bine dintre toți. Ceilalți jucau tâgâdâm pâș-pâș!” Baciu: „Suporterii adevărați știu ce înseamnă, mă, început! Tu nu știi nimic, tu nu știi nimic, ascultă-mă!”

„Suporterii adevărați știu ce înseamnă, mă, început! Tu nu știi nimic, tu nu știi nimic, ascultă-mă!” Suporter: „Eu știu că Pădurariu a fost singurul care a jucat fotbal și care a alergat! Pădurariu și Stoian. Afară cu toți!”

„Eu știu că Pădurariu a fost singurul care a jucat fotbal și care a alergat! Pădurariu și Stoian. Afară cu toți!” Baciu: „Vorbești urât, nu știi nimic, n-ai nicio șansă!”

„Vorbești urât, nu știi nimic, n-ai nicio șansă!” Suporter: „Corect, nu știm, dar nici voi nu știți! Știe UTA mai multe! Știe echipa UTA mai multe!”

„Corect, nu știm, dar nici voi nu știți! Știe UTA mai multe! Știe echipa UTA mai multe!” Baciu: „Noi încercăm să învățăm!”

„Noi încercăm să învățăm!” Suporter: „Știe echipa UTA mai multe! Afară cu toți!”

„Știe echipa UTA mai multe! Afară cu toți!” Baciu: „Știu, ai dreptate! Ți-aș răspunde la orice dacă ai vorbi frumos!”

Marius Baciu: „Trebuie să revenim la respectul reciproc. Nu mai accept nimic!”

Baciu a vorbit despre protestele fanilor la conferința de presă:

„Nu-mi imaginam când am venit că mi se va striga «Demisia, demisia!», nici acum nu-mi imaginez. Galeria a fost aproape de noi, de mine, apreciez galeria, îi respect și pe cei care mi-au strigat demisia.

Dacă nu o să mai am timp (n.r. - să le arate fanilor că s-au înșelat), o să-mi cer scuze, dar eu tot cu sufletul aici o să rămân, tot stelist o să rămân.

Trebuie să-i salutăm pe fani și dacă stau cu spatele. Nu-mi convine când văd că te poate da la o parte ca jucător, ține de suflet și de inimă. Dacă n-ai inimă…

Trebuie să revenim la disciplină și respectul reciproc. Să înțeleagă toți jucătorii. Nu o să accept absolut nimic. Multe lucruri au dăunat, nu mai accept absolut nimic” , a spus Baciu la conferința de presă.

Antrenorul a vorbit și despre scandalurile care au afectat echipa în ultimele zile: „Jocul nostru nu merge. Tănase, Crețu, doi jucători extraordinari. Nu am avut niciun conflict cu Tănase, îl respect. Orice jucător să înțeleagă că nu merge fără disciplină”.

Baciu: „ Nu-mi închiriez licența”

A avut un mesaj pentru jucători, mai ales pentru cei noi: „Să înțeleagă rapid ce înseamnă Steaua (n.r. - FCSB). Nu-mi convine să văd un jucător dat atât de ușor la o parte la mijlocul terenului, aia ține de suflet și de inimă. Dacă nu o să joace cu suflet și inimă, n-o să înțeleagă niciodată nimic. Degeaba te antrenezi, dacă n-ai suflet nu o să înțelegi ce înseamnă spiritul Steaua”.

Întrebat dacă poate redresa situația, Baciu a dat de înțeles că își dorește să continue pe banca FCSB: „Pot, pot, pot, vă spun eu că pot!”. Nu vrea să ia în calcul varianta în care echipa să fie condusă de un alt tehnician, iar el să rămână antrenor doar în acte: „Nu-mi închiriez licența!”.

Despre derby-ul cu Dinamo, Baciu a spus: „De-abia îl aștept! Nu mi-e frică”.

11 meciuri a adunat Marius Baciu pe banca echipei FCSB. A înregistrat 5 victorii, 2 remize și 4 înfrângeri (golaveraj 19-19)

VIDEO: Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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