„Pleacă, că te bat!” Ruptură totală la FCSB! Ce s-ar fi întâmplat la conflictul care a dus la despărțirea de Tănase și Crețu
Superliga

„Pleacă, că te bat!” Ruptură totală la FCSB! Ce s-ar fi întâmplat la conflictul care a dus la despărțirea de Tănase și Crețu

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 18:28
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 18:29
  • Florin Tănase (31 de ani) și Valentin Crețu (37 de ani) vor pleca de la FCSB după un scandal izbucnit la baza de la Berceni.
  • Ce s-ar fi întâmplat la antrenamentul de joi care a dus la despărțirea de cei doi veterani.
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FCSB este zguduită de un scandal de proporții chiar înaintea meciului cu UTA Arad. Florin Tănase și Valentin Crețu, doi dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, nu mai fac parte din planurile clubului.

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Ruptură totală la FCSB! Ce s-ar fi întâmplat la conflictul care a dus la despărțirea de Tănase și Crețu

Totul ar fi pornit la antrenamentul de joi. Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, Florin Tănase ar fi ieșit de la ședința de pregătire după ce s-ar fi supărat pe anumite remarci făcute de Lucian Filip, „secundul” lui Marius Baciu.

Căpitanul ar fi decis să părăsească antrenamentul, fără alte cuvinte. Gestul său i-ar fi deranjat pe mai mulți dintre jucătorii străini, care au început să vocifereze.

Valentin Crețu ar fi reacționat și i-ar fi cerut lui Filip să intervină: „Uite ce fac ăștia! Se suie pe noi, împotriva căpitanului. Nu faci nimic?!”.

Antrenamentul a continuat, iar tensiunile aveau să izbucnească din nou spre finalul ședinței.

Crețu, conflict cu MM Stoica: „Pleacă, că te bat!”

La finalul antrenamentului a urmat o „miuță”, câștigată de echipa lui Crețu. Arnold Garita, aflat în formația adversă, l-ar fi șicanat pe fundaș, moment în care veteranul i-ar fi reproșat atacantului că a reacționat când Tănase a plecat la vestiare.

În acel moment ar fi intervenit Mihai Stoica, prezent la ședința de pregătire: „Vezi că vorbești cam mult, Crețule!”.

Crețu nu s-ar fi lăsat intimidat și a răspuns: „Cum vorbesc?”. Discuția ar fi degenerat rapid.

MM: Cine ești tu să vorbești așa mult?!

Crețu: Eu am făcut ceva pentru echipa asta, cum să nu pot să vorbesc?

MM: Crețule, pleacă, că te bat!

Această versiune este susținută și de Mădălina, soția lui Valentin Crețu, care a postat pe contul personal de Instagram despre incident:

S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat de la echipă (contract pe 6 luni), dar ultima le întrece pe toate! În momentul în care ești amenințat cu bătaia de către managerul echipei (n.r. - Mihai Stoica), nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB!”.

Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Apărătorul a fost transferat în 2019 de la Gaz Metan Mediaș.

Becali a vorbit despre un conflict Crețu - Garita

Duminică, Becali a anunțat rezilierea contractului lui Valentin Crețu și a dezvăluit că fundașul a avut un conflict cu Arnold Garita, noul atacant de la FCSB.

„Indisciplină. De ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an? Eu i-am zis: «Pentru că tu vociferezi!” Iar el: «Nu, nea Gigi, că sunt cuminte». Apoi i-am zis: «Tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli». Și s-a luat de străini. Omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mănâncă o pâine.

Păi, vii, tu Crețule, marele fotbalist cu bla bla bla. Și ești tu vreun mare puternic. Că de îi dădea Garita o palmă îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita el. Că ce, că «du-te, bă în China!’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice.

După aceea m-a sunat el pe mine, că «nea Gigi!» (…) «Gata, la revedere!» La echipa mea nu există scandal! Prea multe s-au întâmplat. «Că MM așa, că MM așa». Cine ascultă de MM, stă la echipă. Nu ascultă de MM, nu stă! MM e pus de împărat acolo! El este stăpân, că l-a pus împăratul Becali! Cine nu ascultă de el, la revedere”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, despre Tănase: „Pleacă în Cipru”

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase se va despărți de FCSB și va semna cu o echipă din Cipru. Ar fi vorba de campioana Omonia Nicosia, care va evolua în grupa principală din Europa League, conform fanatik.ro.

Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea. Iar cu Crețu, pe motive de indisciplină.

Tănase a zis că are o echipă din Cipru. Pentru că așa e convenția, du-te tată, dacă e. Bine, și în contract are el această prevedere că poate pleca oricând”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

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