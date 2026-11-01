Arsenal câștigă derby-ul cu Liverpool Victorie pe Anfield după 14 ani » „Tunarii” au urcat pe primul loc în Premier League

Arsenal a învins-o pe Liverpool, scor 1-0, în etapa #9 din Premier League.

Kai Havertz (27 de ani) a marcat singurul gol al partidei, iar echipa pregătită de Mikel Arteta a urcat pe primul loc în campionat.

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Arsenal nu mai câștigase un meci de campionat pe terenul lui Liverpool din 2012.

Liverpool - Arsenal 0-1 . Kai Havertz a marcat după o greșeală a lui Alisson

Arsenal a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 16.

Liverpool a pierdut mingea în apropierea propriului careu, după o pasă greșită a portarului Alisson Becker.

Oaspeții au recuperat, Declan Rice a trimis mingea în fața porții, iar Kai Havertz a înscris.

Liverpool a încercat să revină, dar nu a reușit să profite de ocaziile create.

Alexander Isak și Alexis Mac Allister au ratat ocazii importante, iar Florian Wirtz a lovit bara transversală dintr-o lovitură liberă.

Gazdele au solicitat și un penalty după ce Jurrien Timber l-a tras de tricou pe Isak în careul lui Arsenal, însă arbitrul Andy Madley a lăsat jocul să continue.

În repriza secundă, Liverpool a pus presiune pe apărarea londonezilor, dar echipa lui Mikel Arteta a rezistat până la final.

Arsenal a pus capăt unei serii de 14 ani fără victorie pe Anfield

Ultimul succes al lui Arsenal pe terenul lui Liverpool, în Premier League, data din septembrie 2012, când londonezii câștigaseră cu 2-0.

Victoria de duminică pune capăt acestei serii și le permite „tunarilor” să se desprindă în fruntea clasamentului.

Arsenal are acum un avans de trei puncte față de Manchester City și de nouă puncte față de Liverpool, după primele nouă etape.

Top 5 în Premier League

Arsenal – 24 de puncte Manchester City – 21 de puncte Brighton – 19 puncte Chelsea – 16 puncte Liverpool – 15 puncte

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