Arsenal câștigă derby-ul cu Liverpool Victorie pe Anfield după 14 ani » „Tunarii” au urcat pe primul loc în Premier League +26 foto
Kai Havertz. Foto: Imago
Campionate

Arsenal câștigă derby-ul cu Liverpool Victorie pe Anfield după 14 ani » „Tunarii” au urcat pe primul loc în Premier League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 22:07
  • Arsenal a învins-o pe Liverpool, scor 1-0, în etapa #9 din Premier League.
  • Kai Havertz (27 de ani) a marcat singurul gol al partidei, iar echipa pregătită de Mikel Arteta a urcat pe primul loc în campionat.
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Arsenal nu mai câștigase un meci de campionat pe terenul lui Liverpool din 2012.

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Liverpool - Arsenal 0-1. Kai Havertz a marcat după o greșeală a lui Alisson

Arsenal a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 16.

Liverpool a pierdut mingea în apropierea propriului careu, după o pasă greșită a portarului Alisson Becker.

Oaspeții au recuperat, Declan Rice a trimis mingea în fața porții, iar Kai Havertz a înscris.

Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro
Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro

Galerie foto (26 imagini)

Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro Golul marcat de Kai Havertz în Liverpool - Arsenal 0-1. Foto: capturi sport.ro
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Liverpool a încercat să revină, dar nu a reușit să profite de ocaziile create.

Alexander Isak și Alexis Mac Allister au ratat ocazii importante, iar Florian Wirtz a lovit bara transversală dintr-o lovitură liberă.

Gazdele au solicitat și un penalty după ce Jurrien Timber l-a tras de tricou pe Isak în careul lui Arsenal, însă arbitrul Andy Madley a lăsat jocul să continue.

În repriza secundă, Liverpool a pus presiune pe apărarea londonezilor, dar echipa lui Mikel Arteta a rezistat până la final.

Arsenal a pus capăt unei serii de 14 ani fără victorie pe Anfield

Ultimul succes al lui Arsenal pe terenul lui Liverpool, în Premier League, data din septembrie 2012, când londonezii câștigaseră cu 2-0.

Victoria de duminică pune capăt acestei serii și le permite „tunarilor” să se desprindă în fruntea clasamentului.

Arsenal are acum un avans de trei puncte față de Manchester City și de nouă puncte față de Liverpool, după primele nouă etape.

Top 5 în Premier League

  1. Arsenal – 24 de puncte
  2. Manchester City – 21 de puncte
  3. Brighton – 19 puncte
  4. Chelsea – 16 puncte
  5. Liverpool – 15 puncte

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