Lista neagră de la FCSB! Trei fotbaliști riscă să fie înlocuiți în iarnă » Becali vrea să aducă întăriri +9 foto
FCSB. Foto: Sport Pictures
Superliga

Lista neagră de la FCSB! Trei fotbaliști riscă să fie înlocuiți în iarnă » Becali vrea să aducă întăriri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 20:42
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, pregătește mai multe schimbări în lot în perioada de transferuri din iarnă.
  • Trei fotbaliști riscă să fie scoși de pe lista pentru Superliga.
  • Detalii despre jucătorii vizați și planurile lui Becali, în rândurile de mai jos.
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Înfrângerea suferită de FCSB pe terenul Gloriei Bistrița, scor 0-1, în etapa a doua a grupelor Cupei României, a provocat reacția dură a lui Gigi Becali.

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Lista neagră de la FCSB. Trei fotbaliști riscă să fie scoși din lot

Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Dennis Politic ar putea pleca de la FCSB în iarnă.

Lista echipei pentru Superliga este deja completă, iar clubul va trebui să renunțe la unii jucători pentru a face loc noilor transferuri anunţate de patron.

Un alt loc ar urma să fie eliberat de Arnold Garita, al cărui contract expiră pe 31 decembrie. Becali a anunțat deja că nu intenționează să-i prelungească înțelegerea, conform digisport.ro.

Zero valoare! Și Politic, și Gnahore, zero valoare. Eu le-aș da bani să plece. Nu au pic de valoare, nu ai cum să câștigi. Nu ai fost în stare să-i dai un gol Bistriței, care e slabă de tot. Pe Labonne l-am văzut. L-am văzut pe el și l-am ales eu, l-am avut opțiune, eu sunt vinovat pentru el. L-am văzut 3 minute Gigi Becali, patron FCSB

Dennis Politic a ajuns la FCSB în vara anului 2025, în urma unei înțelegeri cu Dinamo.

Pentru transferul său, roș-albaștrii au plătit 970.000 de euro și l-au cedat pe Alexandru Musi.

În actualul sezon, Politic a marcat un gol în zece apariții.

Eddy Gnahore a venit la FCSB în vara acestui an, după despărțirea de Dinamo, din postura de jucător liber de contract. Mijlocașul francez a adunat 11 apariții și un gol pentru roș-albaștri în acest sezon.

FOTO. Golul primit de FCSB în meciul cu Gloria Bistriţa

Galerie foto (9 imagini)

Gafa lui Batubinsika la golul marcat de Gloria Bistrița / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Batubinsika la golul marcat de Gloria Bistrița / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Batubinsika la golul marcat de Gloria Bistrița / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Batubinsika la golul marcat de Gloria Bistrița / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Batubinsika la golul marcat de Gloria Bistrița / foto: capturi Prima Sport
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Labonne, care a mai evoluat la Nîmes Olympique, Caen și Lorient, a bifat 8 meciuri pentru FCSB.

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