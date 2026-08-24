Fils și Gauff, campioni la Cincinnati Victorii clare pentru cei doi tenismeni + Performanță de top atinsă de sportiva din SUA!

Arthur Fils (22 de ani, 21 ATP) și Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA) s-au impus în finalele turneului de la Cincinnati.

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Francezul a trecut fără mari emoții de americanul Frances Tiafoe, în timp ce tânăra sportivă din SUA a învins-o pe conaționala Jessica Pegula în doar două seturi.

Arthur Fils și Coco Gauff, campioni la Cincinnati

Fils a câștigat finala cu Tiafoe în trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-0, americanul neavând nicio șansă în setul decisiv, care, deși a avut cele mai puține game-uri, a durat cel mai mult ca număr de minute.

De cealaltă parte, la feminin, ultimul act a reprezentat prima finală 100% americană din 1970 până în prezent.

Coco Gauff a depășit-o pe Jessica Pegula, scor 6-2, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 15 minute.

Cu acest succes sportiva în vârstă de 22 ani și-a asigurat al doilea titlu la Cincinnati, după cel din 2023, devenind a treia jucătoare care ridică acest trofeu de două ori, după Victoria Azarenka și Serena Williams, potrivit wtatennis.com.

A fost ultimul test pentru cei doi câștigători înainte de ultimul Grand Slam al anului, US Open, care se desfășoară în perioada 23 august - 14 septembrie.

Gauff va lupta pentru al doilea titlu în această competiție, după cel din 2023, în timp ce Fils va lupta pentru primul Grand Slam al carierei.

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