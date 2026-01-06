„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa” +36 foto
Dan Nistor/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”

Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 06.01.2026, ora 19:09
Actualizat: 06.01.2026, ora 19:35
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Dan Nistor (37 de ani) a vorbit despre viitorul său la U Cluj.
  • Mijlocașul a comentat și situația delicată prin care trece Ciprian Deac (39 de ani), veteranul de la CFR Cluj.

După ce și-a prelungit contractul cu U Cluj, alături de Alexandru Chipciu (36 de ani), Nistor s-a declarat încântat de încrederea primită din partea conducerii.

Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”

„Eu și Chipciu am prelungit contractele cu U Cluj. Ne bucurăm, conducerea a avut încredere în noi, ne-a prelungit contractele și sper să nu dezamăgim.

Sper să-i facem fericiți pe suporteri și le promitem că, atâta timp cât vom fi în forță, vom încerca să facem tot ce e mai bine pentru club și vom încerca și să creștem alți copii.

Sunt destul de mulți la noi la academie și sper să facă pasul cât mai repede în primul eșalon”, a spus Dan Nistor.

Întrebat dacă va continua în conducerea „șepcilor roșii”, după retragere, mijlocașul a replicat:

„Prima dată trebuie să mă las. Mă gândesc că mai am de jucat. Dacă tot mi-am prelungit contractul, cred că mai pot juca un an sau doi, să vedem. Se pot întâmpla multe. Azi ești cel mai bun, mâine nu mai ești pe niciunde, din păcate”.

Dan Nistor: „Umilința e cuvântul potrivit pentru ce i s-a întâmplat lui Deac”

Apoi a vorbit despre situația lui Ciprian Deac, exclus din lotul CFR-ului înainte de plecarea în cantonamentul din Spania:

„Îmi pare rău pentru el, pentru că sunt și destul de bun prieten cu el. Are ditamai cariera în spate și cred că umilință e cuvântul potrivit pentru ce i se întâmplă.

Cred că a câștigat atâtea trofee cât alții n-au mâncat cartofi prăjiți.

A dus echipa aia în Champions League, Europa League. Dar sunt problemele lor.

Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa. Din păcate, la noi în țară nu există recunoștință. În alte părți mai există, la noi în țară mai puțin.

Nu știu dacă se poate schimba ceva. Sperăm să ne schimbăm noi ca oameni. Parcă, din ce trec anii, devenit tot mai răi, din păcate”.

14 trofee
a câștigat Ciprian Deac în România (7 campionate, 3 cupe ale României și 4 supercupe)

Dan Nistor: „Ne-am propus să intrăm în play-off

Ulterior, veteranul „șepcilor roșii” a fost chestionat și cu privire la șansele lui U Cluj la play-off, dorințele sale pe 2026, dar și despre condițiile din cantonamentul din Antalya.

„Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, e un cantonament mult mai ușor, pentru că e foarte scurt. Și marea majoritate a antrenamentelor au fost doar cu mingea, așa că e bine.

Eu sper să fie bine în noul an, să fiu sănătos, asta îmi doresc cel mai mult, pentru că sfârșitul anului 2025 m-a prins cu o accidentare destul de urâtă.

Sper să nu mai am astfel de probleme în acest an, și să îmi ajut echipa să își îndeplinească obiectivele.

Ne-am propus să repetăm cel puțin ce-am făcut anul trecut. Adică să intrăm în play-off și să facem o figură bună. Și, de ce nu?, dacă avem și un pic de șansă, să ne calificăm din nou într-o cupă europeană.

E o bătălie foarte grea pentru play-off. Practic, cred că e cea mai grea din ultimii ani, pentru că sunt foarte, foarte multe echipe care se bat pentru două locuri. Dar mai sunt nouă meciuri, nouă finale și se pot întâmpla multe.

Atuul nostru? Stați un pic să înceapă meciurile, să jucăm și apoi vă voi spune, dacă vom câștiga, care a fost atuul nostru, ce-am făcut bine, ce-am făcut mai puțin bine.

Și, v-am zis, sper ca după aceste nouă meciuri să ieșim cu bine. Nu mă interesează cine e favorită la titlu.

Dacă vom fi toți jucătorii apți, nu vom avea accidentări, eu cred că lucrurile vor arăta foarte bine pentru noi”, a concluzionat Nistor.

Amical Karagumruk - U Cluj. Foto - Iosif Popescu (33).JPG
Amical Karagumruk - U Cluj. Foto - Iosif Popescu (33).JPG

