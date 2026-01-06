Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a vorbit despre o posibilă revenire la echipa națională pentru semifinala barajului la CM 2026, cu Turcia.

Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a vorbit despre o posibilă revenire la echipa națională pentru semifinala barajului la CM 2026, cu Turcia. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie , de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Alexandru Maxim nu a mai evoluat sub tricolor de pe 14 iunie 2022, când România era învinsă categoric de Muntenegru, scor 0-3, în Liga Națiunilor.

Alexandru Maxim: „Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa națională”

Întrebat despre o posibilă revenire la națională pentru barajul cu Turcia, mijlocașul a spus că este disponibil pentru o eventuală convocare din partea lui Mircea Lucescu.

„Nu vreau să deschid subiectul ăsta. Atâta timp cât voi fi jucător activ, bineînțeles că atât eu, cât și orice alt jucător român, ne gândim la echipa națională. Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa națională.

Chiar dacă nu sunt acolo, am mulți prieteni, le țin pumnii, păstrez legătura cu ei, sunt alături de ei și le doresc mult succes.

Cred că staff-ul naționalei a venit să-l vadă mai mult pe Deian (n.r. Sorescu, colegul de la Gaziantep) decât pe mine.

Nu sunt supărat, sunt puțin obosit după 5 zile de cantonament. Chiar sunt bucuros că sunt sănătos, că încă joc la vârsta mea, mă simt bine. Asta e lucrul care mă face fericit zi de zi și sper să o țin cât mai mult așa.

N-are rost să deschidem subiectul naționalei. V-am zis, cât timp voi fi jucător activ, normal că mă gândesc la echipa națională.

E ceva normal, dar nici nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta.

Muncesc zi de zi, sunt fericit că joc fotbal, mă antrenez cu plăcere, joc de plăcere.

Cât timp joc, gândul meu e la națională. Dar, cum am spus, dacă nu sunt acolo, prezent, cu siguranță îi susțin.

E clar că îmi doresc ca echipa națională să aibă succes, la fel ca orice român. Ar fi un vis să văd echipa națională la un Mondial”, a spus Alexandru Maxim.

56 de selecții și 7 goluri are Alexandru Maxim pentru naționala României

Alexandru Maxim, despre barajul Turcia - România: „Va fi un infern pe stadionul lui Beșiktaș”

Maxim a vorbit și despre atmosfera ostilă cu care vor fi întâmpinați „tricolorii” la meciul din martie.

„Va fi un infern pe stadionul lui Beșiktaș, dar presiunea nu va fi doar pe noi, va fi și pe ei. Și pentru Turcia e un meci cu mare miză.

Au un avantaj pe teren propriu, dar e important ca jucătorii noștri să fie în vână la ora meciului. E prematur, nu se știe ce se poate întâmpla până în martie.

E clar că se consideră favoriți și, dacă ținem cont de evoluțiile lor din ultima perioadă, e oarecum normal. Sunt glume în vestiar. Eu și Sorescu suntem doar doi, ei sunt 40 în vestiar, cu tot cu staff, dar e respect între noi”.

FOTO. Imagini de la amicalul Gaziantep - Petrolul 1-1

Alexandru Maxim: „ M-am obișnuit”

Chestionat cu privire la viața în Turcia, fotbalistul lui Gaziantep a replicat:

„Sunt deja de șase ani la Gaziantep. M-am obișnuit cu Turcia. Pentru mine nu e ceva nou. Mă simt foarte bine în Turcia.

Am o relație excelentă cu cei din club și nu numai. Cunosc foarte multe persoane în Turcia. Sunt călduroși. Cu toții așteaptă cu nerăbdare meciul cu România din martie, dar mai este mult timp până atunci.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari când vorbesc despre Turcia, având în vedere că am jucat 8 ani și în Germania. Acum sunt de șase ani în Turcia. Am o relație specială cu cei de la club. Mă respectă foarte mult, mă simt apreciat, atât în club, cât și în oraș.

Atât eu, cât și colegii mei suntem foarte iubiți și respectați. Ne primesc cu căldură de fiecare dată oriunde mergem. Mă simt bine, mă simt iubit, apreciat și ăsta e un lucru foarte important pentru orice jucător”, a concluzionat Maxim.

2020 este anul în care Alexandru Maxim ajungea pentru prima dată în Turcia

