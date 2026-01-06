- Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din sezonului curent în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.
Florinel Coman a spart gheața în Qatar. Trimis în teren în minutul 70 al partidei din deplasare cu Umm-Salal, la scorul de 2-0 pentru formația sa, internaționalul român a avut nevoie de doar nouă minute pentru a marca.
Florinel Coman a marcat primul gol al sezonului la Al-Gharafa
Fostul jucător al celor de la FCSB a primit o pasă pe poziție viitoare de la veteranul Yacine Brahimi (35 de ani), a pătruns în careu, a driblat un adversar și a finalizat cu piciorul stâng, pentru a duce scorul la 3-0.
Gazdele au marcat și ele de două ori în minutele 86 și 89, dar nu a fost suficient pentru a obține un rezultat pozitiv.
Astfel, reușita lui Florinel Coman s-a dovedit decisivă în succesul celor de la Al-Gharafa.
- În urma victoriei de pe terenul celor de la Umm-Salal, Al-Gharafa este lider în Qatar, cu 28 de puncte, după primele 12 etape.
Pentru Florinel a fost prima reușită în campionat după 11 luni. Ultimul gol marcat de acesta la o echipă de club data din 9 februarie 2025.
La acea vreme, internaționalul român își făcea debutul pentru Cagliari, după împrumutul de la Al-Gharafa și puncta într-o victorie cu Parma, scor 2-1.
Cifrele lui Florinel Coman din meciul cu Umm-Salal
- un gol
- un șut pe poartă
- 15 atingeri ale balonului
- 5/8 pase precise
- a pierdut posesia de 4 ori
- 1/1 dueluri la sol câștigate
- 1/1 dueluri aeriene câștigate
- un fault, potrivit sofascore.com.