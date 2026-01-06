Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din sezonului curent în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.

Florinel Coman a spart gheața în Qatar. Trimis în teren în minutul 70 al partidei din deplasare cu Umm-Salal, la scorul de 2-0 pentru formația sa, internaționalul român a avut nevoie de doar nouă minute pentru a marca.

Florinel Coman a marcat primul gol al sezonului la Al-Gharafa

Fostul jucător al celor de la FCSB a primit o pasă pe poziție viitoare de la veteranul Yacine Brahimi (35 de ani), a pătruns în careu, a driblat un adversar și a finalizat cu piciorul stâng, pentru a duce scorul la 3-0.

Gazdele au marcat și ele de două ori în minutele 86 și 89, dar nu a fost suficient pentru a obține un rezultat pozitiv.

Astfel, reușita lui Florinel Coman s-a dovedit decisivă în succesul celor de la Al-Gharafa.

În urma victoriei de pe terenul celor de la Umm-Salal, Al-Gharafa este lider în Qatar, cu 28 de puncte, după primele 12 etape.

Pentru Florinel a fost prima reușită în campionat după 11 luni. Ultimul gol marcat de acesta la o echipă de club data din 9 februarie 2025.

La acea vreme, internaționalul român își făcea debutul pentru Cagliari, după împrumutul de la Al-Gharafa și puncta într-o victorie cu Parma, scor 2-1.

Cifrele lui Florinel Coman din meciul cu Umm-Salal

un gol

un șut pe poartă

15 atingeri ale balonului

5/8 pase precise

a pierdut posesia de 4 ori

1/1 dueluri la sol câștigate

1/1 dueluri aeriene câștigate

un fault, potrivit sofascore.com.

