„I-a zis lui MM" Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb"
Mirel Rădoi
Superliga

„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 18:24
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vrut să se consulte cu finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), dar acesta nu îi mai răspunde la telefon.

Becali intenționează să schimbe sistemul de joc al celor de la FCSB începând cu anul 2026.

Patronul campioanei își dorește ca Elias Charalambous și Mihai Pintili să adopte o formulă cu trei fundași centrali, similar cu ceea ce făcea Mirel Rădoi în perioada Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Voiam să-l întreb”

Astfel, Becali a pus mâna pe telefon pentru a se consulta cu finul său, dar a dezvăluit că acesta nu îi răspunde la apeluri.

Ulterior, a anunțat că Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, s-a întâlnit cu Mirel Rădoi, iar aceștia au lămurit situația.

„Mirel Rădoi nu vrea să vorbească. S-a întâlnit MM cu el și i-a zis «Nu-i răspund, pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și nu-i zic».

Eu voiam să-l întreb despre formula cu trei fundași. Trebuie să-mi spună el mie. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous despre asta.

Mi-au spus cum am juca noi în 3, dar eu vreau să-l întreb pe Rădoi dacă pot să joc cu mai mulți jucători de atac.

Într-un sistem 3-4-3, ăia laterali să fie mai mult mijlocași decât fundași. De exemplu, aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei fundași centrali.

Eu vreau să joc cu David Miculescu în dreapta, iar în stânga tot așa cu unul. Trebuie să mă gândesc, dar eu vreau ca jucătorii de bandă să fie jucători de atac. MM mi-a spus că nu putem ce vreau eu.

Și atunci trebuie să mă mai consult, dar nu putem anul ăsta pentru că suntem în urmă și nu e timp pentru experimente. La anul le spun: «Gata, dați drumul cu 3!».

Înainte îmi plăcea 4-3-3, dar acum am văzut că dacă ai 3 fundași centrali e mai ofensiv jocul.

Eu vreau numai unul să fie fundașul central. În rest, ceilalți doi fundași centrali să urce. Miculescu joacă și fundaș, și mijlocaș, și atacant. Este prea bun, câștigă dueluri și aleargă mult.

Părerea mea e că e cel mai util echipei FCSB. Fără David Miculescu e greu să joci un meci în Europa”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FOTO. Imagini din cantonamentul din Antalya al celor de la FCSB

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (14 imagini)

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+14 Foto


Universitatea Craiova gigi becali Mirel Radoi fcsb
