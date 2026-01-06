Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt +23 foto
Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Rapid
Superliga

Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 20:04
  • Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani).
  • Fostul atacant al lui Hermannstadt reprezintă prima mutare făcută de giuleșteni în această iarnă.

Victor Angelescu a declarat că împrumutul lui Paraschiv de la Real Oviedo a costat-o pe Rapid 50.000 de euro, iar dacă randamentul fotbalistului va fi unul pe placul oficialilor din Giulești, aceștia pot activa în vara clauza unui transfer definitiv, în schimbul unei sume de 10 ori mai mare.

Victor Angelescu: „Costel Gâlcă a avut primul cuvânt de spus”

Președintele din Giulești a ținut să precizeze că Rapid l-a dorit pe atacantul în vârstă de 26 de ani încă din perioada Hermannstadt, însă cele două echipe nu au ajuns la un numitor comun la momentul respectiv.

„Nu e prima oară când îl dorim, îl doream şi când era la Hermannstadt şi am avut discuţii, dar nu am ajuns atunci la suma de transfer pe care o puteam plăti.

Cei de acolo voiau mai mulţi bani şi i-au luat de la Oviedo. E pe stilul Rapidului, e un atacant foarte bun, îl ştiam din Liga 2. Atunci nu s-a făcut transferul, iar acum ni se pare potrivit pentru Rapid. 

Costel Gâlcă a avut primul cuvânt de spus, l-a dorit la echipă, ne-a plăcut şi nouă jucătorul, Mauro (n.r. Pederzoli) s-a uitat intens la el.

Am beneficiat de oportunitate, Oviedo voia să-l împrumute. Cred că poate arăta mai bine decât la Hermannstadt, ţine şi de el.

Am plătit 50.000 de euro pentru împrumut şi avem opţiune de transfer la vară. E în jur de 500.000, plus-minus. 

Hermannstadt ne-a cerut o sumă mai mare atunci decât pe cât l-a dat la Oviedo, parcă cereau un milion pe el, şi nu am vrut să plătim acea sumă. 

Gâlcă îl ştia, a fost mereu ancorat la ce se întâmplă în România şi era cea mai bună dintre opţiunile avute.

Costel a cerut detalii de la Oviedo, că are multe relaţii în Spania, dar îl ştia bine de aici.

În perioada de iarnă e bine să aduci un jucător care ştie Liga 1, care ştie ce înseamnă Rapid. A contat că în afară de ultimul an și jumătate, doi, el ştia prima ligă şi Rapidul”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

800.000 de euro
este cota lui Daniel Paraschiv, potrivit transfermarkt.ro

Paraschiv a ajuns deja sub comanda lui Constantin Gâlcă în cantonamentul din Antalya, unde giuleștenii își reîncarcă bateriile pentru reluarea stagiunii din Liga 1.

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Paraschiv: „Consider că am făcut un pas bun pentru cariera mea”

Paraschiv și-a explicat decizia de a alege să semneze cu Rapid în cadrul unei conferințe de presă.

Am luat decizia rapid. Pe moment chiar. Când mi s-a adresat această întrebare dacă doresc să vin la Rapid, răspunsul a fost sincer, a fost direct și, cu siguranță, a durat un pic mai mult pentru că au fost implicate trei cluburi, dar cred că acest transfer nu a fost niciodată periclitat.

Consider că am făcut un pas bun pentru cariera mea. Sunt la un club care se luptă pentru trofee, pentru accederea în cupele europene. Și nu văd asta ca a fi un pas înapoi sau nici măcar o încercare de relansare. Nu cred că e în groapă cariera mea.

De asta sunt aici în cantonament. Să învăț automatismele, mecanismele fiecărui jucător. Nu mai sunt un jucător de 18 sau 19 ani. Am o anumită experiență și consider că o pot pune foarte bine în folosul echipei”, a spus Daniel Paraschiv.

Am vorbit a doua zi după ce am ajuns. Am avut o discuție destul de simplă, bazată pe anumite generalități și din fotbal și din viață. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu dânsul și, cu siguranță, vom mai avea și alte discuții pe teme mai centrale, să zic. Daniel Paraschiv, despre discuția avută cu Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului

Atacantul în vârstă de 26 de ani este așteptat să-și facă debutul oficial în tricoul Rapidului pe 17 ianuarie, când giuleștenii au programat primul meci al anului din Liga 1, cu Metaloglobus.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
