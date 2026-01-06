Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol
Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat, după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 14:57
  • În actualul campionat există nu mai puțin de 60 de jucători care s-au întors să joace în România, după ce au avut experiențe în străinătate
  • Cinci echipe dețin 50% dintre acești fotbaliști: FCSB, Craiova, Farul și cele două grupări din Cluj
  • Care sunt primii 3 care au confirmat cel mai mult înainte să se întoarcă și cum arată cel mai bun 11 alcătuit exclusiv din reveniri, în rândurile de mai jos

Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid și revine în România după un an și jumătate în care n-a confirmat în Spania, la Oviedo și Leonesa. Înaintea lui, Mazilu semnase în toamna trecută cu Dinamo, după ce plecase ca un star în devenire, dar nu s-a impus nici la Brighton, nici la Vitesse Arnhem.

Nu sunt singurele exemple de fotbaliști români care se află sau s-au aflat în Liga 1 2025-2026 și care au revenit după experiențe afară, reușite, mai puțin reușite sau chiar complet ratate.

Din acest punct de vedere, un tabloul al campionatului cuprinde nu mai puțin de 60 de jucători. Cum loturile de bază au în medie câte 25 de jucători, rezultă că procentul repatriaților atinge 15%.

Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul
Citește și
Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul
Citește mai mult
Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul

Topul echipelor care au în lot cei mai mulți români repatriați

  • U Craiova - 7
  • FCSB - 6
  • CFR - 6
  • U Cluj - 6
  • Farul - 5

Aceste 5 formații strâng împreună jumătate din numărul jucătorilor reîntorși în campionat. Sunt și echipele care adună nume grele, care fie au plecat sume de transfer mari și foarte mari, fie sunt jucători care și-au construit o imagine bună. Câteva exemple: Chiricheș, Chipciu, Cicâldău, Nistor, Tănase, Deac.

Top cele mai mari sume încasate pe actualii repatriați din Liga 1

  • Chiricheș - vândut de FCSB la Tottenham pe 8.500.000 euro
  • Cicâldău - cedat de Craiova la Galatasaray pentru 6.500.000
  • Fl. Tănase - achiziționat de Al Jazira de la FCSB, suma 3.000.000
  • Chipciu - cumpărat de Anderlecht de la FCSB cu 3.000.000
  • Mazilu - vândut de Farul la Brighton în schimbul a 3.000.000
  • T. Băluță - transferat de Farul la Brighton pentru 2.900.000

Absolut toate cluburile din Liga 1 au în lot cel puțin un fotbalist român care a evoluat la un moment dat în străinătate.

U CRAIOVA - 7 jucători

  • S. Lung jr, Screciu, A. Rus, Mogoș, T. Băluță, Al. Crețu, Cicăldău

FCSB - 6

  • V. Crețu, Chiricheș, M. Popescu, Fl. Tănase, Bîrligea, Alibec

CFR CLUJ - 6

  • Hindrich, Sfaiț, Păun, Deac, Cordea, L. Munteanu

U CLUJ - 6

  • Toșca, Artean, Chipciu, Simion, Nistor, Oaidă

FARUL - 5

  • Țîru, Larie, Ganea, Vână, G. Iancu

RAPID - 4

  • Manea, Pașcanu, Dobre, D. Paraschiv

FC ARGEȘ - 4

  • Lazar, M. Tudose, Briceag, M. Roman

PETROLUL - 4

  • Papp, M. Dulca, V. Gheorghe, Grozav

DINAMO - 3

  • Opruț, Cârjan, Mazilu

HERMMANSTADT - 3

  • Bejan, Chițu, S. Buș

UTA - 3

  • Benga, A. Roman, Costache

FC BOTOȘANI - 3

  • Miron, Bordeianu, Mailat

SLOBOZIA - 2

  • Al. Albu, R. Deaconu

OȚELUL - 1

  • A. Rus

METALOGLOBUS - 1

  • Purece

CSIKSZEREDA - 1

  • Pap

Dintre toți, se disting 3 fotbaliști care au jucat în străinătate la un nivel bun, chiar de top. E vorba despre Chiricheș, cu meciuri în Premier League și Serie A timp de un deceniu, pentru Tottenham, Napoli și Sassuolo, dar și despre Chipciu, campion în Belgia cu Anderlecht, și Cicâldău, campion în Turcia cu Galatasaray.

Cum arată cel mai bun 11 format exclusiv din fotbaliștii români repatriați în actualul campionat

  • S. Lung jr. - Manea, Chiricheș, Screciu, Chipciu - T. Băluță - Cicâldău, Fl. Tănase, Nistor - Bîrligea, L. Munteanu

Citește și

„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu
Superliga
14:09
„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu
Citește mai mult
„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali
Superliga
10:42
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB, în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali
Citește mai mult
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
liga 1 revenire repatriere Vlad CHIRICHES alexandru chipciu alexandru cicaldau superliga Daniel Paraschiv adrian mazilu
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
14:00
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share