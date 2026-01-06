Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol

În actualul campionat există nu mai puțin de 60 de jucători care s-au întors să joace în România, după ce au avut experiențe în străinătate

Cinci echipe dețin 50% dintre acești fotbaliști: FCSB, Craiova, Farul și cele două grupări din Cluj

Care sunt primii 3 care au confirmat cel mai mult înainte să se întoarcă și cum arată cel mai bun 11 alcătuit exclusiv din reveniri, în rândurile de mai jos

Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid și revine în România după un an și jumătate în care n-a confirmat în Spania, la Oviedo și Leonesa. Înaintea lui, Mazilu semnase în toamna trecută cu Dinamo, după ce plecase ca un star în devenire, dar nu s-a impus nici la Brighton, nici la Vitesse Arnhem.

Nu sunt singurele exemple de fotbaliști români care se află sau s-au aflat în Liga 1 2025-2026 și care au revenit după experiențe afară, reușite, mai puțin reușite sau chiar complet ratate.

Din acest punct de vedere, un tabloul al campionatului cuprinde nu mai puțin de 60 de jucători. Cum loturile de bază au în medie câte 25 de jucători, rezultă că procentul repatriaților atinge 15%.

Topul echipelor care au în lot cei mai mulți români repatriați

U Craiova - 7

FCSB - 6

CFR - 6

U Cluj - 6

Farul - 5

Aceste 5 formații strâng împreună jumătate din numărul jucătorilor reîntorși în campionat. Sunt și echipele care adună nume grele, care fie au plecat sume de transfer mari și foarte mari, fie sunt jucători care și-au construit o imagine bună. Câteva exemple: Chiricheș, Chipciu, Cicâldău, Nistor, Tănase, Deac.

Top cele mai mari sume încasate pe actualii repatriați din Liga 1

Chiricheș - vândut de FCSB la Tottenham pe 8.500.000 euro

Cicâldău - cedat de Craiova la Galatasaray pentru 6.500.000

Fl. Tănase - achiziționat de Al Jazira de la FCSB, suma 3.000.000

Chipciu - cumpărat de Anderlecht de la FCSB cu 3.000.000

Mazilu - vândut de Farul la Brighton în schimbul a 3.000.000

T. Băluță - transferat de Farul la Brighton pentru 2.900.000

Absolut toate cluburile din Liga 1 au în lot cel puțin un fotbalist român care a evoluat la un moment dat în străinătate.

U CRAIOVA - 7 jucători

S. Lung jr, Screciu, A. Rus, Mogoș, T. Băluță, Al. Crețu, Cicăldău

FCSB - 6

V. Crețu, Chiricheș, M. Popescu, Fl. Tănase, Bîrligea, Alibec

CFR CLUJ - 6

Hindrich, Sfaiț, Păun, Deac, Cordea, L. Munteanu

U CLUJ - 6

Toșca, Artean, Chipciu, Simion, Nistor, Oaidă

FARUL - 5

Țîru, Larie, Ganea, Vână, G. Iancu

RAPID - 4

Manea, Pașcanu, Dobre, D. Paraschiv

FC ARGEȘ - 4

Lazar, M. Tudose, Briceag, M. Roman

PETROLUL - 4

Papp, M. Dulca, V. Gheorghe, Grozav

DINAMO - 3

Opruț, Cârjan, Mazilu

HERMMANSTADT - 3

Bejan, Chițu, S. Buș

UTA - 3

Benga, A. Roman, Costache

FC BOTOȘANI - 3

Miron, Bordeianu, Mailat

SLOBOZIA - 2

Al. Albu, R. Deaconu

OȚELUL - 1

A. Rus

METALOGLOBUS - 1

Purece

CSIKSZEREDA - 1

Pap

Dintre toți, se disting 3 fotbaliști care au jucat în străinătate la un nivel bun, chiar de top. E vorba despre Chiricheș, cu meciuri în Premier League și Serie A timp de un deceniu, pentru Tottenham, Napoli și Sassuolo, dar și despre Chipciu, campion în Belgia cu Anderlecht, și Cicâldău, campion în Turcia cu Galatasaray.

Cum arată cel mai bun 11 format exclusiv din fotbaliștii români repatriați în actualul campionat

S. Lung jr. - Manea, Chiricheș, Screciu, Chipciu - T. Băluță - Cicâldău, Fl. Tănase, Nistor - Bîrligea, L. Munteanu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport