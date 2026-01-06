„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Kennedy Boateng, 29 de ani, a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu orice alt club.

Așteaptă întâi propunerea de prelungire a lui Dinamo. Ce a spus el despre acest subiect în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro.

Are oferte, se gândește să joace în afara României, însă nu se grăbește.

Kennedy Boateng este unul dintre cei mai valoroși jucători de la Dinamo și ai campionatului nostru.

Fundașul central în vârstă de 29 de ani, transferat în 2024 la alb-roșii, a vorbit în cantonamentul din Antalya pentru cititorii GOLAZO.ro.

Mai ales despre un subiect: viitorul său la Dinamo. I se încheie contractul la sfârșitul sezonului, are oferte, poate semna de acum precontractul cu alt club, dar internaționalul togolez născut în Ghana așteaptă oferta lui Dinamo în primul rând.

Ar vrea să continue. Vrea titlul în Liga 1 și să joace în Europa.

Știe ceva cu siguranță. În România, nu va evolua pentru altă echipă: „Numai Dinamo”.

A confirmat însă că vara trecută ar fi vrut să se transfere. Dar a acceptat în cele din urmă decizia clubului.

Boateng: „Aceasta este una dintre cele mai bune calități ale mele”

Salut, Kennedy! La 29 de ani, ești unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo, cu 20 de meciuri complete din 21. Ai lipsit doar o partidă, pentru că ai fost suspendat. Care e secretul tău?

Pentru mine, este vorba despre muncă dură. Concentrat în fiecare zi. Cum ai spus, am pierdut un singur meci. Ca fundaș central, mulți vor întotdeauna să te strivească în joc, evident există contacte și primești cartonaș galben sau roșu. Probabil aceasta este explicația absenței mele. M-am simțit bine pe teren, sunt tipul de jucător căruia îi place să joace agresiv, îmi plac contactele, dar mereu sper să iau primul mingea. De aceea am evoluat în atâtea meciuri fără să am cartonașe. Aceasta este una dintre cele mai bune calități ale mele, să am un timing bun. În mod normal, intru în contacte, joc agresiv. Așa joc eu.

Boateng: „Merităm să câștigăm titlul. Am jucat cel mai frumos fotbal”

Ce îți dorești în acest an?

Sincer, tragem tare pentru a fi siguri că vom fi în finala Cupei și că o vom câștiga, să jucăm în Europa și să cucerim titlul în campionat. Este principalul obiectiv. Dar ca să-l realizezi, trebuie să învingi într-o mulțime de meciuri. Facem totul pentru a ajunge la acest nivel.

Este posibil titlul?

Întotdeauna e posibil. Văzându-mi colegii, văzând cum muncesc antrenorii, nu va fi o surpriză pentru mine dacă vom ajunge în Europa League sau dacă vom câștiga campionatul, pentru că merităm. Am jucat cel mai frumos fotbal. Repet, nu va fi o surpriză. Merităm.

„Dacă e posibil să plec în străinătate, de ce nu? Nu în România. Nici acum, nici în viitor”

Îți dorești în același timp și un transfer în afara României sau să semnezi un nou contract cu Dinamo?

Am spus întotdeauna. Am fost mereu fericit să fiu la Dinamo, să joc la Dinamo. E limpede, nu știi niciodată ce se întâmplă în fotbal, dar dacă voi avea ocazia să rămân la Dinamo, mi-ar plăcea să rămân. Și un transfer afară, într-o ligă puternică, ar fi bun pentru mine, însă nu cred că mă voi transfera în România. E mai bine pentru mine să stau la Dinamo, dacă este posibil. Dacă e posibil să plec în străinătate, de ce nu?

Însă nu în România.

Nu în România acum.

Dar în viitor?

Nici în viitor. Numai la Dinamo.

Boateng, încântat de o declarație: „Wow! Mă face să mă simt bine”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus că ți se va face din partea clubului o ofertă foarte bună pentru a fi jucătorul cu cel mare salariu la echipă. Sună interesant pentru tine?

Wow! Mă face să mă simt bine. Fiecare jucător are valoare sa, iar ei îmi cunosc valoarea. Dacă ei cred că-mi pot face cea mai bună ofertă pentru că au văzut ce pot oferi clubului și ce fel de jucător sunt, sper la ce e mai bun și de-abia aștept să văd oferta.

În acest caz, răspunsul tău va fi «Da» pentru Dinamo?

Da, bineînțeles, da.

Boateng: „Chiar am vrut să plec acolo, am simțit că e bine pentru mine. N-am făcut-o ”

Este aceasta o promisiune pentru fanii lui Dinamo?

Dacă tot ce s-a spus a fost adevărat, intrăm în discuții cu clubul și acceptăm oferta, de ce nu? Mi-ar plăcea să rămân și să joc pentru Dinamo.

Vara trecută, au existat zvonuri care te legau de Neftchi Baku. Ai vrut să pleci? A existat adevăr în acele zvonuri?

Un jucător vrea să plece la un club și din motive financiare. Chiar am vrut să plec acolo, am simțit că e bine pentru mine, dar n-am făcut-o. Eram jucătorul lui Dinamo și aveam contract cu Dinamo. Dacă nu vrea Dinamo, nu mă pot duce la Neftchi Baku. În astfel de situații, clubul are putere mai mare decât Neftchi Baku. Clubul a decis că e mai bine pentru mine să rămân. În acel moment, a trebuit să accept ce voia clubul să fac. Asta am făcut.

