 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”

Deian Sorescu (28 de ani), jucătorul celor de la Gaziantep, a vorbit despre semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Deian Sorescu a dezvăluit că și-a anulat nunta și este cu gândul doar la participarea la CM 2026, competiție ce va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Deian Sorescu: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”

„Cu siguranță că va fi un meci greu cu Turcia. Pfaaa... Zi de zi aud chestia asta. Crede-mă, nu e ușor să trăiești aici cu ei, să joci contra lor. Aud diferite chestii, diferite glume. Ei ne tratează de sus. Pe mine asta mă motivează.

Unii o zic mai în glumă, alții mai serios, nici nu știi cum s-o iei. Ei se gândesc serios că ne bat. Pe mine mă motivează și de abia aștept meciul”, a spus Deian Sorescu.

Întrebat dacă e gata să renunțe la vacanță pentru participarea la turneul final, acesta a replicat:

„Păi, am renunțat la nuntă! Ce concediu? Eu nu mi-am programat nunta pentru Mondial. Aștept să fiu acolo.

Am dat totul și dau totul pentru acest vis și acest obiectiv. Nu vrei să știi ce a zis soția, ce ceartă am acasă. Mi-am pus păr, acum mi-a căzut. (n.r. râde) Glumesc.

N-am programat nimic, am vrut să aștept, să vedem ce se întâmplă. Sper să fim acolo și să ne atingem obiectivul. Cred că au fost cei din staff-ul naționalei să mă vadă. Ieri m-am întâlnit cu ei, stăm în același hotel și mă bucur că sunt aici.

N-au venit doar pentru mine, cred că sunt aici să-i vadă pe toți, chiar și pe Max (n.r. - Alexandru Maxim, coechipierul de la Gaziantep). Mă bucur că sunt aproape de noi”.

Deian Sorescu, despre amicalul cu Petrolul: „Așa suntem obișnuiți”

Sorescu a vorbit și despre meciul disputat marți cu Petrolul, 1-1, un amical destul de încins în Antalya:

„Noi așa suntem obișnuiți, așa e campionatul acolo. Chiar a fost destul de ușor din punctul meu de vedere. Noi trebuie să intră în linie dreaptă cu pregătirea, noi jucăm devreme, pe 13 ianuarie în Cupă, apoi pe 17 cu Galatasaray și trebuie să fim pregătiți”.

Acesta a avut doar cuvinte de laudă despre Petrolul: „Are jucători cu experiență, jucători buni. Are o echipă bună. Suntem însă în perioada de pregătire, nu poți să-ți formezi vreo părere concretă”.

Mă bucur că sunt multe echipe din România în Antalya. Am și jucat împreună, cu unii am fost mai apropiați, cu unii am fost chiar rivali, dar e frumos când te întâlnești cu oameni de-ai tăi. Deian Sorescu

