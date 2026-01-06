Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu

Casa de licitații de artă Artmark a avut anul trecut vânzări de 12,8 milioane de euro, sub media veniturilor operaționale ale FCSB din precedenții 2 ani

Recordul de preț pentru un tablou a fost pentru o lucrare celebră semnată Nicolae Grigorescu. Cât a costat și comparații cu sume din fotbal, în rândurile de mai jos

Cea mai scumpă icoană românească a fost cumpărată cu o sumă pe care Universitatea Craiova o încasează la un meci acasă cu penultima clasată

Foarte mulți consideră fotbalul ca fiind artă, pentru că are multe elemente din ceea ce definește un tablou, o sculptură, o lucrare artistică, etc. Cum ar putea intra însă fotbalul într-o comparație cu arta dacă nu din perspectivă financiară?

Pe parcursul anului 2025, casa de licitații de artă Artmark a raportat vânzări care au atins aproape 13 milioane de euro. Într-un articol publicat de Ziarul Financiar și în care se face recenzia anului precedent în privința celor mai valoroase opere de artă licitate în România, Artmark a încheiat cele 12 luni cu 12,8 milioane de euro vânzări. Aproape la același nivel cu ce produsese în 2024, când nivelul a fost de 12,7 milioane de euro.

Comparativ, clubul de fotbal cel mai bogat din România e FCSB, care a avut o medie a veniturilor operaționale, altele decât cele din vânzările de fotbaliști, de circa 14 milioane de euro pentru precedenții 2 ani pentru care există date oficiale (2023 și 2024).

Artmark a stabilit și câteva recorduri pe parcursul anului 2025, în materie de sume licitate pentru diverse opere.

Cel mai scump produs care s-a licitat anul trecut a fost un tablou semnat de Nicolae Grigorescu, cu lucrarea “Nimfă dormind”, care a fost achiziționat cu suma de 330.000 de euro

Suma respectivă reprezintă salariul anual pe care Gino Iorgulescu îl încasează ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cel mai bine plătit fotbalist din Superligă e Florin Tănase, care are un salariu de 360.000 de euro net anual, dar câștigurile lui pe un sezon, cu toate bonusurile, au ajuns chiar la 1.000.000 de euro

Pictura cedată în 2025 pentru 330.000 de euro, “Nimfă dormind”, pe care artistul a realizat-o undeva în perioada 1865 și 1873, reprezintă a treia cea mai scumpă lucrare cumpărată din cele care îi aparțin lui Nicolae Grigorescu.

Pe primul loc se situează tabloul “Țărăncuță odihnindu-se”, care a fost cumpărată cu 365.000 de euro în decembrie 2024. Pe locul 2, lucrarea “Țărăncuță cu basma albă”, licitată în 2018 și care a ajuns la un preț final de 340.000 de euro.

Au mai fost și alte licitații cu sume foarte mari, conform zf.ro:

Una dintre ele a fost pentru un tablou de Nicolae Tonitza, cu lucrarea La Balcic, care a fost adjudecată cu un preț final de 160.000 de euro

Suma reprezintă salariul anual pe care rulează Valentin Crețu la FCSB. Fundașul dreapta, care a împlinit 37 de ani pe 2 ianuarie, mai are contract cu campioana en-titre până la finalul acestui sezon

Un alt tablou care a depășit suma de 100.000 de euro a fost unul creat de Theodor Aman, “Liliac pe satin verde”, care a avut un câștigător la licitație pentru 115.000 de euro

Suma aceasta reprezintă în fotbal încasările pe care Rapid le face la un meci pe Giulești, dacă joacă cu tribunele pline. 115.000 de euro e și suma aproximativă pe care Poli Iași, echipă care a retrogradat în vara lui 2025 din Liga 1, a cheltuit-o exclusiv cu agenții de jucători, pe parcursul anului 2024

Cea mai scumpă lucrare adjudecată pe 2025 la Artmark, care aparține unui artist în viață, a fost “Actorii”, de Ștefan Câlția, cumpărată cu 62.500 de euro

Echivalentul acestei sume în fotbalul românesc: doar 5% din cât primește Unirea Slobozia pe an din partea autotorităților locale, dar și jumătate din bonusul încasat de Universitatea Craiova pentru egalul cu Noah, scor 1-1, în meciul susținut pe tabloul principal din Europa League

Anul 2025 a adus și o altă bornă de referință în cadrul licitațiilor casei Artmark: stabilirea unui record pentru o icoană românească. “Maica Domnului cu Pruncul”, pictată de Nicolae Grigorescu, s-a cumpărat cu 90.000 de euro. Artistul a făcut această operă de artă cât a lucrat pentru Mănăstirea Agapia.

90.000 de euro e suma pe care FCSB a încasat-o din cedarea drepturilor TV la meciul de acasă, din iulie 2024, cu anonimii de la Inter D’Escaldes, din Andorra, iar Universitatea Craiova a adunat-o din bilete, la meciul cu Hermannstadt.

Alte 10 recorduri, la licitațiile din 2025, la casa Artmark, conform curatorial.ro

CARTE MODERNĂ: „Poesii”, de Mihai Eminescu, ediție princeps (Bucureşti, 1884) - 6.000 de euro

MEDALIE: Medalie Gabriel Bethlen, emisă cu ocazia încoronării ca Rege al Ungariei (1620) - 4.250 de euro

MONEDĂ: Ducat, Matei Corvin (cca. 1482-1489, bătută la Baia Mare, aur) - 8.000 de euro

MILITĂRIE: Sabie Katana, semnată Masahiro (de la începutul perioadei Edo) - 8.000 de euro

CEAS: Rolex DayDate, din aur roz, cu diamante - 45.000 de euro

BIJUTERIE: Inel din platină, decorat cu diamant solitaire - 37.688 de euro

POȘETĂ: Poșetă de bal din aur alb și galben, decorată cu o coroană de diamante - 24.000 de euro

STICLĂ DE VIN: Petrus, Pomerol, 2019, 1,5 litri, piesă de colecție, în cutia originală și sigilată - 5.000 de euro

STICLĂ DE WHISKY: Macallan Single Highland Malt Scotch Whisky, 53 ani vechime - 18.000 de euro

ARTĂ DECORATIVĂ: Garnitură de șemineu Henri Houdebine, stil Louis XV - 5.000 de euro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport