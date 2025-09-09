Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H

Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.

Austria s-a impus, la Sarajevo, împotriva Bosniei Herțegovina, 2-1, grație golurilor marcate de Sabitzer, în minutul 48, și Konrad Leimer, în minutul 65.

Pentru gazde a punctat Edin Dzeko, în minutul 50.

Bosnia - Austria 1-2 . Selecționata lui Ralf Rangnick câștigă duelul echipelor neînvinse din Grupa H

Bosniacii au avut prima ocazie a partidei, în minutul 2, când Tahirovic i-a centrat lui Muharemovic, însă fundașul central a reluat lovitura de cap peste poartă.

Selecționata lui Sergej Barbarez a mai creat pericol la poarta austriecilor, prin Edin Dzeko și Nikola Katic, însă niciunul nu a reușit să îl învingă pe Schlager.

Replica austriecilor a sosit în prelungirile primei reprize, când Michael Grigoritsch, care a trimis un șut puternic, din voleu, pe spațiul porții gazdelor. Totuși, Nikola Vasilj a parat fără probleme.

În minutul 48, același Gregoritsch a trimis o centrare care a fost deviată de Amar Dedic fix pe direcția lui Sabitzer. Atacantul celor de la Bayern Munchen a șutat, din voleu, în forță, și a înscris.

Două minute mai târziu, Bosnia reușește să restabilească egalitatea, printr-un șut al lui Edin Dzeko. Totuși, în minutul 65, Austria a revenit în avantaj grație golului lui Konrad Leimer și a stabilit scorul final.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport