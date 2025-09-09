Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H

- Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.
Austria s-a impus, la Sarajevo, împotriva Bosniei Herțegovina, 2-1, grație golurilor marcate de Sabitzer, în minutul 48, și Konrad Leimer, în minutul 65.
Pentru gazde a punctat Edin Dzeko, în minutul 50.
Bosnia - Austria 1-2. Selecționata lui Ralf Rangnick câștigă duelul echipelor neînvinse din Grupa H
Bosniacii au avut prima ocazie a partidei, în minutul 2, când Tahirovic i-a centrat lui Muharemovic, însă fundașul central a reluat lovitura de cap peste poartă.
Selecționata lui Sergej Barbarez a mai creat pericol la poarta austriecilor, prin Edin Dzeko și Nikola Katic, însă niciunul nu a reușit să îl învingă pe Schlager.
Replica austriecilor a sosit în prelungirile primei reprize, când Michael Grigoritsch, care a trimis un șut puternic, din voleu, pe spațiul porții gazdelor. Totuși, Nikola Vasilj a parat fără probleme.
În minutul 48, același Gregoritsch a trimis o centrare care a fost deviată de Amar Dedic fix pe direcția lui Sabitzer. Atacantul celor de la Bayern Munchen a șutat, din voleu, în forță, și a înscris.
Două minute mai târziu, Bosnia reușește să restabilească egalitatea, printr-un șut al lui Edin Dzeko. Totuși, în minutul 65, Austria a revenit în avantaj grație golului lui Konrad Leimer și a stabilit scorul final.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|3 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0