„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026
Toni Kroos FOTO: Imago
Campionatul Mondial

„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026

Gabriel Neagu
Publicat: 09.09.2025, ora 23:31
Actualizat: 09.09.2025, ora 23:32
  • Toni Kroos (35 de ani), campion mondial cu Germania, crede că naționala sa nu are forța de a câștiga Cupa Mondială din 2026.
  • Julian Nagelsmann (38 de ani), selecționerul Germaniei, a răbufnit la finalul primului meci din preliminariile turneului final din America de Nord.

Germania a pierdut duelul, din etapa #1 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, împotriva Slovaciei, 0-2.

Toni Kroos nu crede în șansele Germaniei de a câștiga Cupa Mondială: „Suntem la ani-lumină

Campion mondial cu „Die Mannschaft”, în 2014, Kroos nu crede în șansa nemților de a cuceri trofeul în 2026.

„În acest moment, suntem la ani-lumină distanță și nu suntem chiar atât de buni. Germania este departe de a putea vorbi despre un titlu mondial”, a spus Toni Kroos, la podcastul „Einfach mal Luppen”, moderat de fratele său, Felix.

Fostul număr „8” din naționala Germaniei crede că selecționatei lui Julian Nagelsmann îi lipsește jucătorii ce pot face diferența prin calitățile individuale.

„Există o lipsă de convingere, o înțelegere comună și doi sau trei jucători pe care ceilalți se pot baza, jucători cu acea aură de «vom rezolva asta»”, a mai spus Kroos, citat de marca.com.

Julian Nagelsmann a identificat problema Germaniei din meciul cu Slovenia: „Nu e suficient”

După eșecul împotriva Slovaciei, selecționerul Germaniei a criticat dur atitudinea jucătorilor săi.

„În afară de doi-trei jucători accidentați, ei sunt cei mai buni jucători pe care îi are Germania. Data viitoare, s-ar putea să chemăm niște jucători mai puțin talentați, dar care dau totul pe teren.

Am încredere în jucătorii mei, dar nu e suficient doar să ai valoare mai mare decât adversarul, dacă nu ai și voință.

De ce credeți că o echipă precum Wiesbaden (n.r. din 3.Liga) aproape a făcut 2-2 cu Bayern? Nu pentru că au calitate mai multă, ci pentru că au avut dorință”, a declarat Julian Nagelsmann, arată footmercato.com

Clasamentul Grupei A

Poziție / EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Slovacia2 (3-0)6
2. Irlanda de Nord2 (4-4)3
3. Germania2 (3-3)3
4. Luxemburg2 (1-4)0
  • Echipa care va încheia grupa pe prima poziție se va califica automat la Cupa Mondială din 2026.
  • Ocupanta locului secund va disputa play-off-ul de calificare la turneul final din Canada, SUA și Mexic.

