Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă”
Ousmane Dembele. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.09.2025, ora 16:34
  • Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).

Președintele FFF, Philippe Diallo, i-ar fi trimis o scrisoare lui Nasser Al-Khelaifi pentru a calma tensiunile și a apăra staff-ul naționalei după accidentările lui Dembele și Desire Doue, conform lequipe.fr.

Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente
Citește și
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente
Citește mai mult
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente

Federația Franceză de Fotbal încearcă să aplaneze conflictul cu PSG

După ce PSG a acuzat staff-ul medical al naționalei Franței pentru modul în care au fost gestionați cei doi jucători, Diallo a respins criticile și a declarat că are „încredere absolută” în echipa condusă de Didier Deschamps.

În scrisoarea sa, oficialul FFF a subliniat că echipa națională este deasupra tuturor intereselor și a solicitat modificarea calendarului internațional, considerat excesiv de aglomerat.

De asemenea, Diallo a pledat pentru menținerea unei colaborări constructive între federație și cluburi în beneficiul jucătorilor și al fotbalului francez.

De ce Federația Franceză de Fotbal a formulat o scrisoare pentru PSG

Înaintea partidei cu Ucraina, care s-a disputat pe 5 septembrie, FFF a primit o scrisoare chiar din partea oficialilor lui PSG.

Clubul parizian a atras atenția asupra stării fizice fragile a jucătorilor săi, în special a lui Ousmane Dembele, care acuza deja probleme musculare după meciul cu Toulouse, partidă încheiată 6-3, în care a reușit două goluri și o pasă decisivă.

Folosirea lui Ousmane Dembele în meciul cu Ucraina s-a soldat cu o accidentare la bicepsul femural, care îl va ține pe tușă timp de șase săptămâni, în timp ce Desire Doue va lipsi aproximativ patru săptămâni din cauza unei probleme la gambă.

După meci, selecționerul Franței a negat orice neglijență din partea staff-ului în vederea utilizării lui Ousmane Dembele, conform leparisien.fr.

Nu era niciun risc, altfel nu l-aș fi introdus în joc. Din păcate pentru Ousmane, care era vindecat și se simțea bine, a apărut o problemă. Este celălalt picior (n.r. - decât în meciul împotriva Toulouse). Era în formă bună. I se poate întâmpla oricui. Din punct de vedere medical, din ceea ce simțea, nu era nici cea mai mică teamă sau altceva. Dacă ar fi existat cea mai mică teamă sau orice altceva, l-aș fi lăsat în pace și aș fi introdus un alt jucător. Selecționerul Didier Deschamps

Pe 7 septembrie, PSG a trimis o scrisoare către FFF, prin care a solicitat introducerea unui „nou protocol de coordonare medico-sportivă” între cluburi și echipa națională.

Clubul a descris accidentările drept „grave și evitabile”, iar oficialii parizieni susțin că informațiile medicale transmise anterior convocării nu au fost luate în considerare.

„Ne dorim ca aceste evenimente regretabile să ducă la implementarea unui cadru clar de coordonare medicală, cu schimburi sistematice și documentate între cluburi și selecționată, precum și la respectarea principiului de precauție atunci când sunt convocați jucători aflați în tratament”, se arată în mesajul transmis de PSG, conform sursei citate.

Lumea fotbalului din Franța îi ia apărarea lui Didier Deschamps

Bixente Lizarazu, fost internațional francez, campion mondial în 1998 și ex-jucător la Marseille și Bayern Munchen, a sărit în apărarea lui Didier Deschamps după criticile venite dinspre PSG:

Să pui la îndoială profesionalismul lui Deschamps este lamentabil. La fel și să-l acuzi de neglijență. Din experiență, știu că nu poți controla totul când vine vorba de o accidentare – fie că revii după una, fie că ești în formă maximă, riscul există oricând. Înțeleg frustrarea PSG după accidentările lui Dembele și Doue, dar mai degrabă ar trebui să fie supărați pe calendar, pe această Cupă Mondială a Cluburilor care vine după un sezon deja epuizant. Bixente Lizarazu

Christophe Dugarry, fost internațional francez și campion mondial în 1998, a acuzat PSG că încearcă să se eschiveze de la responsabilitate:

„Manipularea pe care clubul parizian încearcă să o facă este scandaloasă și reprezintă o lipsă de respect față de echipa națională și față de Didier Deschamps.

PSG este singura responsabilă pentru supraîncărcarea lui Dembele”, a declarat Dugarry, potrivit marca.com.

99 de meciuri
a jucat Dembele de când a ajuns la PSG, acum un an și nouă luni

Următorul meci al Franței în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 este cu Islanda. Se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct pe Prima Sport 3 și pe Digi Sport 3.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut
Nationala
15:02
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut
Citește mai mult
Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial?
Campionatul Mondial
14:48
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial?
Citește mai mult
Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
PSG FFF federatia franceza de fotbal ousmane dembele preliminarii cm 2026 desire doue philippe diallo
Știrile zilei din sport
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Nationala
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Nationala
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Citește mai mult
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Nationala
08:56
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Citește mai mult
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Nationala
00:21
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Citește mai mult
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:58
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre  jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
10:30
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Top stiri din sport
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Nationala
00:56
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21, nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Citește mai mult
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Nationala
00:14
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Citește mai mult
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Campionatul Mondial
09.09
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru
Citește mai mult
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Campionatul Mondial
00:07
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Citește mai mult
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share