Scandalul continuă în Franța Federația încearcă să aplaneze conflictul cu PSG » Legendele îl apără pe Deschamps: „Manipulare scandaloasă”

Accidentarea lui Ousmane Dembele (28 de ani), suferită în meciul cu Ucraina de pe 5 septembrie (2-0 pentru Franța), a declanșat un conflict deschis între Paris Saint-Germain și Federația Franceză de Fotbal (FFF).

Președintele FFF, Philippe Diallo, i-ar fi trimis o scrisoare lui Nasser Al-Khelaifi pentru a calma tensiunile și a apăra staff-ul naționalei după accidentările lui Dembele și Desire Doue, conform lequipe.fr.

Federația Franceză de Fotbal încearcă să aplaneze conflictul cu PSG

După ce PSG a acuzat staff-ul medical al naționalei Franței pentru modul în care au fost gestionați cei doi jucători, Diallo a respins criticile și a declarat că are „încredere absolută” în echipa condusă de Didier Deschamps.

În scrisoarea sa, oficialul FFF a subliniat că echipa națională este deasupra tuturor intereselor și a solicitat modificarea calendarului internațional, considerat excesiv de aglomerat.

De asemenea, Diallo a pledat pentru menținerea unei colaborări constructive între federație și cluburi în beneficiul jucătorilor și al fotbalului francez.

De ce Federația Franceză de Fotbal a formulat o scrisoare pentru PSG

Înaintea partidei cu Ucraina, care s-a disputat pe 5 septembrie, FFF a primit o scrisoare chiar din partea oficialilor lui PSG.

Clubul parizian a atras atenția asupra stării fizice fragile a jucătorilor săi, în special a lui Ousmane Dembele, care acuza deja probleme musculare după meciul cu Toulouse, partidă încheiată 6-3, în care a reușit două goluri și o pasă decisivă.

Folosirea lui Ousmane Dembele în meciul cu Ucraina s-a soldat cu o accidentare la bicepsul femural, care îl va ține pe tușă timp de șase săptămâni, în timp ce Desire Doue va lipsi aproximativ patru săptămâni din cauza unei probleme la gambă.

După meci, selecționerul Franței a negat orice neglijență din partea staff-ului în vederea utilizării lui Ousmane Dembele, conform leparisien.fr.

Nu era niciun risc, altfel nu l-aș fi introdus în joc. Din păcate pentru Ousmane, care era vindecat și se simțea bine, a apărut o problemă. Este celălalt picior (n.r. - decât în meciul împotriva Toulouse). Era în formă bună. I se poate întâmpla oricui. Din punct de vedere medical, din ceea ce simțea, nu era nici cea mai mică teamă sau altceva. Dacă ar fi existat cea mai mică teamă sau orice altceva, l-aș fi lăsat în pace și aș fi introdus un alt jucător. Selecționerul Didier Deschamps

Pe 7 septembrie, PSG a trimis o scrisoare către FFF, prin care a solicitat introducerea unui „nou protocol de coordonare medico-sportivă” între cluburi și echipa națională.

Clubul a descris accidentările drept „grave și evitabile”, iar oficialii parizieni susțin că informațiile medicale transmise anterior convocării nu au fost luate în considerare.

„Ne dorim ca aceste evenimente regretabile să ducă la implementarea unui cadru clar de coordonare medicală, cu schimburi sistematice și documentate între cluburi și selecționată, precum și la respectarea principiului de precauție atunci când sunt convocați jucători aflați în tratament”, se arată în mesajul transmis de PSG, conform sursei citate.

Lumea fotbalului din Franța îi ia apărarea lui Didier Deschamps

Bixente Lizarazu, fost internațional francez, campion mondial în 1998 și ex-jucător la Marseille și Bayern Munchen, a sărit în apărarea lui Didier Deschamps după criticile venite dinspre PSG:

Să pui la îndoială profesionalismul lui Deschamps este lamentabil. La fel și să-l acuzi de neglijență. Din experiență, știu că nu poți controla totul când vine vorba de o accidentare – fie că revii după una, fie că ești în formă maximă, riscul există oricând. Înțeleg frustrarea PSG după accidentările lui Dembele și Doue, dar mai degrabă ar trebui să fie supărați pe calendar, pe această Cupă Mondială a Cluburilor care vine după un sezon deja epuizant. Bixente Lizarazu

Christophe Dugarry, fost internațional francez și campion mondial în 1998, a acuzat PSG că încearcă să se eschiveze de la responsabilitate:

„Manipularea pe care clubul parizian încearcă să o facă este scandaloasă și reprezintă o lipsă de respect față de echipa națională și față de Didier Deschamps.

PSG este singura responsabilă pentru supraîncărcarea lui Dembele”, a declarat Dugarry, potrivit marca.com.

99 de meciuri a jucat Dembele de când a ajuns la PSG, acum un an și nouă luni

Următorul meci al Franței în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 este cu Islanda. Se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct pe Prima Sport 3 și pe Digi Sport 3.

