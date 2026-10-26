Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor

Cu doar câteva ore înaintea ceremoniei Balonului de Aur 2026, site-ul oficial al prestigiosului trofeu a provocat un val de reacții în mediul online, după apariția a trei articole care prezentau trei fotbaliști diferiți drept câștigători: Lamine Yamal, Harry Kane și Kylian Mbappe.

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Incidentul a atras atenția fanilor din întreaga lume, mai ales pentru că identitatea laureatului era unul dintre cele mai discutate subiecte înaintea galei organizate la Londra.

Materialele au apărut pe platforma oficială, după care linkurile au devenit indisponibile.

Trei favoriți, trei anunțuri contradictorii la Balonul de Aur

„Portretele unor nominalizați la Balonul de Aur, realizate de ballondor.com, au fost publicate din greșeală online.

Aceste articole fuseseră pregătite în avans pentru toți nominalizații, în cazul în care ar fi câștigat.

Ele nu dezvăluie în niciun fel clasamentul final, care rămâne necunoscut tuturor în acest moment”.

Știrea inițială

Primul nume care a atras atenția a fost Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, care a avut un sezon remarcabil și s-a numărat printre candidații importanți la trofeu.

Apoi, un material dedicat lui Lamine Yamal, extrema Barcelonei, îl prezenta pe tânărul internațional spaniol drept câștigător al Balonului de Aur 2026.

Situația a devenit și mai confuză după apariția unui al treilea articol, care îl desemna pe Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, drept laureat al trofeului.

Cele trei titluri contradictorii au alimentat speculațiile pe rețelele sociale, unde microbiștii au încercat să afle dacă era vorba despre o scurgere accidentală de informații sau despre o eroare de publicare.

O posibilă explicație este că redacția pregătise materiale pentru mai mulți candidați, astfel încât articolul corespunzător să poată fi publicat imediat după anunțul oficial.

Nu e exclus nici ca organizatorii să fi încercat intenționat să agite apele înainte de decernarea trofeului și să mărească și mai mult suspansul.

Pascal Ferre, fostul responsabil al revistei France Football, a explicat, la un moment dat, că, după schimbarea regulilor din 2024, laureații nu mai sunt informați în avans despre rezultat, tocmai pentru a păstra suspansul până la ceremonie.

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