Bănel Nicoliță (40 de ani) a fost protagonistul unui interviu emoționant pentru GOLAZO.ro, în care a povestit cât de dificil i-a fost drumul în viață

A ajuns sportiv de performanță, dar a pornit de foarte jos

Bănel Nicoliță și-a amintit cât de încântat a fost de primii bani pe care i-a câștigat din fotbal.

Erau „o mână”, dar avea planuri mari cu ei. Nu voia să-i risipească pe plăceri mărunte, ci să-și ajute familia, în special frații.

Nicoliță: „Am săpat o groapă în spatele casei”

Pentru a nu ceda tentațiilor, Bănel a decis să-și îngroape agoniseala în spatele casei, pentru a putea merge peste câteva zile la târg, așa cum se obișnuia la finele anilor '90 în satul Făurei, din județul Brăila.

„La Făurei, piața era sâmbăta și joia. Noi am avut meci sâmbătă după-amiază, deci n-am mai găsit piața deschisă (n.r. - să cumpere alimente pentru familie).

Așa că trebuia să păstrez banii până joia sau sâmbăta viitoare. I-am pus într-o pungă, am săpat o groapă în spatele casei și i-am ascuns acolo, ca să nu-i cheltui.

Miercuri m-am dus să caut banii, dar nu mai știam pe unde i-am pus. Am luat fiecare frate în parte la întrebări. Ei ziceau că habar n-au, că nu m-au urmărit. Joi m-am trezit la șase dimineața și am căutat vreo 3 ore banii până i-am găsit! ”, și-a amintit Bănel Nicoliță în dialogul cu GOLAZO.ro.

Mama a crezut că i-a furat

La nici 14 ani, Bănel reușea să aducă primii bani în casă din fotbal. Mama sa nu înțelegea exact „cu ce se mănâncă” fotbalul, așa că a cerut explicații.

Primul impuls a fost să-l întrebe dacă i-a furat de undeva. Într-un final a înțeles situația și a acceptat ajutorul fiului său.

„Așa de fericit am fost, că am uitat că am plecat de acasă în șort și în maiou, cu toate că era foarte frig afară. Am plecat în picioarele goale (n.r. - spre magazin). Mi-am luat niște adidași roșii, chinezești. Și de restul am luat de mâncare.

Când a văzut mama, săraca: «Ce faci, mă? De unde ai tu bani? I-ai furat, ai făcut ceva?! » . Zic: « N-am făcut nimic, mamă, i-am câștigat la fotbal și uite, am cumpărat ce e nevoie prin casă » ”, a completat fostul internațional.

Detalii statistice din cariera lui Bănel Nicoliță:

Steaua/FCSB : 263 de meciuri, 35 de goluri, 42 de pase decisive

: 263 de meciuri, 35 de goluri, 42 de pase decisive Viitorul Constanța : 42 de meciuri, 6 goluri și 6 pase decisive

: 42 de meciuri, 6 goluri și 6 pase decisive Saint-Etienne : 28 de meciuri, 4 goluri și 7 pase decisive

: 28 de meciuri, 4 goluri și 7 pase decisive Nantes : 20 de meciuri, un gol și 5 pase decisive

: 20 de meciuri, un gol și 5 pase decisive ASA Târgu Mureș : 19 meciuri, 2 goluri și o pasă decisivă

: 19 meciuri, 2 goluri și o pasă decisivă Poli Timișoara : 15 meciuri, 3 goluri

: 15 meciuri, 3 goluri Aris Limassol : 12 meciuri, 3 pase decisive.

: 12 meciuri, 3 pase decisive. România: 37 de meciuri, un gol