Raphinha a intrat în istorie FOTO. Brazilianul a bifat  o performanță incredibilă la debutul Barcelonei în Liga Campionilor +14 foto
Raphinha. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Raphinha a intrat în istorie FOTO. Brazilianul a bifat o performanță incredibilă la debutul Barcelonei în Liga Campionilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 22:14
  • Barcelona - Feyenoord 5-1. Raphinha (29 de ani) a intrat în istorie după reușitele din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
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Catalanii s-au distrat cu formația olandeză, continuând seria incredibilă de victorii din acest start de sezon, iar „dubla” brazilianului l-a plasat pe primul loc într-un top important.

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Barcelona - Feyenoord 5-1. Raphinha a scris istorie după „dubla” din Liga Campionilor

Aflat în mare formă în această stagiune, Raphinha a deschis scorul încă din minutul 3 pe Camp Nou, reușita fiind una care îl plasează direct în istoria clubului.

Atacantul brazilian a marcat în fiecare dintre cele 5 partide oficiale disputate de catalani în noul sezon, în două competiții diferite, bornă pe care nu a mai atins-o niciun jucător care a îmbrăcat tricoul Barcelonei, potrivit marca.com.

FOTO. Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1

Galerie foto (14 imagini)

Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1 FOTO Captură video Prima Sport 1 Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1 FOTO Captură video Prima Sport 1 Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1 FOTO Captură video Prima Sport 1 Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1 FOTO Captură video Prima Sport 1 Primul gol marcat de Raphinha în Barcelona - Feyenoord 5-1 FOTO Captură video Prima Sport 1
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În total, Raphinha a bifat 8 reușite în acest start de sezon, în timp ce echipa a reușit să marcheze de 22 de ori, în 4 dintre partide bifând câte 5 goluri.

Performanța lui Raphinha iese în evidență prin faptul că a marcat în competiții distincte. Dacă ne rezumăm strict la La Liga, alți doi jucători au mai reușit să marcheze în primele 5 partide ale sezonului.

Primul este Cesar Rodriguez, în sezonul 1950-51, reușind tot 8 goluri în primele 5 meciuri, iar apoi, în secolul 21, Zlatan Ibrahimovic a repetat performanța în sezonul 2009-10.

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