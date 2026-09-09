Karlo Muhar (30 de ani) a oferit primele sale declarații după semnarea contractului cu FCSB.

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Fostul jucător de la CFR Cluj a fost prezentat oficial miercuri, iar acum este nerăbdător să înceapă pregătirea la noua sa formație.

Karlo Muhar: „Asta vreau în cariera mea, să fiu campion”

Mijlocașul croat a dezvăluit că șansele de a câștiga un trofeu alături de FCSB l-au convins să semneze cu clubul patronat de Gigi Becali.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, în primul rând. Sunt fericit că totul s-a rezolvat într-un final. De abia aștept să încep antrenamentele, de abia aștept să înceapă meciurile, să simt atmosfera și să ajut la îndeplinirea obiectivelor FCSB.

Se știe că FCSB este o echipă mare, care se luptă mereu pentru trofee. Asta vreau în cariera mea și vreau să fiu campion, vreau să fiu învingător, iar acesta este punctul-cheie pentru care sunt aici. De abia aștept să mă întorc la antrenamente, la jocurile oficiale și să arăt tot ce pot și să văd ce atmosferă va fi.

Este un capitol important pentru mine, pentru că am venit la un club mare, oraș mare.

De asemenea, familia mea s-a mărit cu un nou membru, deci totul este nou pentru mine și abia aștept să descopăr viața și atmosfera din București. Atât în tribune, cât și pe teren. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Sunt foarte fericit și abia aștept”, a transmis Muhar.

Întrebat care este idolul său din copilărie, dar și mijlocașul preferat, Muhar a răspuns:

„Am început fotbalul datorită lui Thiery Henry, eram fanul lui Arsenal și a fost unul dintre cei mai mari idoli ai mei.

Ca mijlocaș, îmi aduc aminte de Gattuso, pentru că era foarte agresiv și avea o aură aparte. Acum, în fotbalul modern, îl avem pe Rodri, dar dacă ar fi să aleg, aș spune Gattuso”.

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