Noapte albă pentru Barcelona Fanii lui Galatasaray au făcut spectacol cu petarde și artificii în fața hotelului catalanilor

Barcelona a avut parte de o noapte agitată înaintea meciului cu Galatasaray din Champions League, programat marți, de la ora 22:00, pe RAMS Park din Istanbul.

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Mai mulți suporteri ai formației turce s-au strâns în fața hotelului în care era cazată delegația catalană și au încercat să le perturbe odihna jucătorilor lui Hansi Flick.

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Fanii lui Galatasaray au făcut spectacol în fața hotelului în care sunt cazați jucătorii Barcelonei

Fanii au cântat și au folosit petarde și artificii până târziu în noapte. În jurul orei 2:20, zgomotul continua în apropierea hotelului Barcelonei.

Atmosfera de la Istanbul se anunță una intensă și la meci. Galatasaray joacă pe teren propriu după eșecul din prima etapă a Champions League, 1-3 cu Sporting, în timp ce Barcelona a început competiția cu o victorie categorică, 5-1 cu Feyenoord.

🚨 LES SUPPORTERS DE GALATASARAY ONT EMPÊCHÉ LES JOUEURS DU BARÇA DE DORMIR CETTE NUIT ! 😳💥 Malgré l’heure tardive, de nombreux supporters de Galatasaray se sont rassemblés devant l’hôtel des joueurs du Barça pour chanter et faire exploser des feux d’artifice. À 2h20 du matin, les pétards continuaient de retentir, empêchant les joueurs barcelonais de dormir. (@mknews_tr) — Barça News (@BarcaNewsFRA) October 13, 2026

Cele două formații se reîntâlnesc după duelurile din optimile Europa League din 2022. Atunci, după 0-0 la Barcelona, catalanii s-au impus cu 2-1 la Istanbul.

Cele două echipe s-au întâlnit de zece ori în cupele europene. Barcelona are șase victorii, Galatasaray una, iar alte trei meciuri s-au încheiat la egalitate.

Singurul succes al turcilor datează din noiembrie 1994, 2-1 la Istanbul. Okan Buruk, actualul antrenor al lui Galatasaray, a jucat în acel meci.

Hansi Flick a vorbit înaintea meciului despre fanii lui Galatasaray și despre atmosfera de pe RAMS Park.

Cred că este una dintre cele mai bune atmosfere din fotbalul mondial. Zgomotul din stadion este incredibil. Mâine nu va fi ușor. Trebuie să arătăm cine suntem. Trebuie să rămânem concentrați, mai ales aici, cu această atmosferă. Hansi Flick, antrenor FC Barcelona

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