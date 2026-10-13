Caz de dopaj în lotul României A fost scos din concurs la Mondialele U23 de la Las Vegas
Igor Botez. Foto: Facebook, @Federatia Romana de Lupte (FRL)
Diverse

Caz de dopaj în lotul României A fost scos din concurs la Mondialele U23 de la Las Vegas

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 12:19
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 12:19
  • Igor Botez (23 de ani), luptător legitimat la CSM Bacău și component al lotului național de greco-romane, a fost scos din lotul pentru Campionatele Mondiale U23 de la Las Vegas, după ce ar fi fost depistat pozitiv la un control antidoping.
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Controlul ar fi fost efectuat în luna iulie, însă rezultatul ar fi ajuns cu doar câteva zile înainte de startul competiției din Statele Unite.

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Igor Botez a fost scos din concurs la Mondialele U23

Campionatele Mondiale U23 se desfășoară în perioada 12-18 octombrie, iar Botez se afla deja în Las Vegas pentru pregătirea competiției.

Conducerea CSM Bacău susține că nu a primit, până în acest moment, o înștiințare oficială în cazul lui Igor Botez.

„Clubul Sportiv Municipal Bacău nu a primit nicio înștiințare oficială în acest caz de dopaj.

Cert este însă că lui Botez Igor i-a fost adus la cunoștință faptul că a fost descoperit pozitiv la controlul anti-doping, motiv pentru care, noi, ca și club, am decis să suspendăm automat contractul sportivului.

În paralel, am făcut o adresă către Federația Română de Lupte și către ANAD pentru clarificări”, a declarat Lucian Andrei, conform desteptarea.ro.

2019
a fost anul în care CSM Bacău s-a confruntat cu un alt caz de dopaj, după ce George Șarban a fost depistat pozitiv și suspendat pentru doi ani

CSM Bacău ceruse încă din 14 septembrie ca Botez să fie testat antidoping, pentru a lămuri eventualele suspiciuni legate de respectarea regulamentelor.

„Am făcut acest demers deoarece planau tot felul de semne de întrebare referitoare la anumiți sportivi de lot și am dorit să luăm măsuri”, a mai spus Lucian Andrei.

În urma scoaterii lui Botez din concurs, România va mai conta la Mondialele U23 de greco-romane pe Denis Mihai și Patrik Gordan.

Antrenorul lui Botez de la CSM Bacău, Eusebiu Diaconu, spune că sunt așteptate clarificări suplimentare în privința cazului.

E o adevărată lovitură pentru noi. Sigur, așteptăm și rezultatul contestației, dar, până una alta, sportivul a fost descalificat de la Mondiale Eusebiu Diaconu, antrenor lui Botez la CSM Bacău

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