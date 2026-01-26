Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat +21 foto
Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz
Campionate

Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 13:57
  • Barcelona a învins Real Oviedo cu 3-0 și și-a recăpătat locul de lider în La Liga.
  • În repriza secundă, spre finalul meciului, o furtună s-a abătut asupra Barcelonei, urmată de grindină, iar Camp Nou a fost serios afectat.
  • La masa presei, dar și în loji, jurnaliștii, respectiv președintele clubului catalan, Joan Laporta, arătau ca și cum abia ar fi ieșit de sub duș.

După ce ultima clasată a rezistat în prima repriză, Dani Olmo a deschis scorul în minutul 52, iar Raphinha a majorat diferența cinci minute mai târziu. Lamine Yamal a închis tabela în minutul 73, printr-un GOLAZO!

Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro
Citește și
Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro
Citește mai mult
Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro

Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou

Numeroși spectatori au fost nevoiți să caute adăpost din cauza furtunii din repriza secundă și din cauza faptului că stadionul este încă în construcție.

Furtuna a afectat inclusiv lojile stadionului.

Imaginile cu Joan Laporta, președintele Barcelonei, și oficialii catalani, alături de președintele lui Oviedo, Martin Pelaez, care au rămas sub ploaia torențială, s-au viralizat rapid.

Alții, precum președinte Joan Gaspart, s-au retras în interiorul stadionului, aflat încă în renovare, conform sport.es.

Laporta, în ploaia torențială de pe Camp Nou. Foto: Captură DAZN Laporta, în ploaia torențială de pe Camp Nou. Foto: Captură DAZN
Laporta, în ploaia torențială de pe Camp Nou. Foto: Captură DAZN

Comentatorii au rămas la posturi, în ploaie, în timp ce alți jurnaliști au fost nevoiți să părăsească masa presei.

Echipamentele de înregistrare, camerele, laptopurile și microfoanele erau în pericol, ceea ce i-a obligat să evacueze primele rânduri din zona destinată presei, pentru a-și proteja echipamentele.

Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz
Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz

Galerie foto (21 imagini)

Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz Comentatorii, în mijlocul furtunii de pe Camp Nou. Foto: Captură „X”, @alfremartinezz
+21 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul defensiv Casado a recunoscut că a cerut arbitrului să încheie meciul fără timp adițional, iar tehnicianul Barcelonei, Hansi Flick, i-a sugerat același lucru arbitrului de rezervă.

1,45 miliarde de euro
este costul estimat pentru renovarea stadionului Camp Nou

Deși ploaia a început devreme, furtuna s-a declanșat abia mai târziu, astfel că meciul a putut fi jucat în condiții bune.

În minutul 73, Lamine Yamal a marcat un gol acrobatic, după o pasă spectaculoasă venită de la Dani Olmo.

Galerie foto (28 imagini)

Golul superb marcat de Lamine Yamal în meciul Barcelona - Oviedo 3-0. Foto: Captură YouTube, @FCBarcelona Golul superb marcat de Lamine Yamal în meciul Barcelona - Oviedo 3-0. Foto: Captură YouTube, @FCBarcelona Golul superb marcat de Lamine Yamal în meciul Barcelona - Oviedo 3-0. Foto: Captură YouTube, @FCBarcelona Golul superb marcat de Lamine Yamal în meciul Barcelona - Oviedo 3-0. Foto: Captură YouTube, @FCBarcelona Golul superb marcat de Lamine Yamal în meciul Barcelona - Oviedo 3-0. Foto: Captură YouTube, @FCBarcelona
+28 Foto
labels.photo-gallery

Barcelona se află pe primul loc în La Liga, cu 52 de puncte, după 21 de meciuri.

Real Oviedo este „lanterna roșie” din La Liga, cu 13 puncte.

Pentru echipa lui Hansi Flick, următorul meci va fi tot acasă, de data aceasta în Liga Campionilor, pe 28 ianuarie, împotriva celor de la Copenhaga

Citește și

„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate”
Superliga
10:08
„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate”
Citește mai mult
„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate”
Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră”
Superliga
10:00
Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră”
Citește mai mult
Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
fc barcelona Camp Nou la liga Real Oviedo
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share