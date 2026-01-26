Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat

Barcelona a învins Real Oviedo cu 3-0 și și-a recăpătat locul de lider în La Liga.

În repriza secundă, spre finalul meciului, o furtună s-a abătut asupra Barcelonei, urmată de grindină, iar Camp Nou a fost serios afectat.

La masa presei, dar și în loji, jurnaliștii, respectiv președintele clubului catalan, Joan Laporta, arătau ca și cum abia ar fi ieșit de sub duș.

După ce ultima clasată a rezistat în prima repriză, Dani Olmo a deschis scorul în minutul 52, iar Raphinha a majorat diferența cinci minute mai târziu. Lamine Yamal a închis tabela în minutul 73, printr-un GOLAZO!

Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou

Numeroși spectatori au fost nevoiți să caute adăpost din cauza furtunii din repriza secundă și din cauza faptului că stadionul este încă în construcție.

Furtuna a afectat inclusiv lojile stadionului.

Imaginile cu Joan Laporta, președintele Barcelonei, și oficialii catalani, alături de președintele lui Oviedo, Martin Pelaez, care au rămas sub ploaia torențială, s-au viralizat rapid.

Alții, precum președinte Joan Gaspart, s-au retras în interiorul stadionului, aflat încă în renovare, conform sport.es.

Laporta, în ploaia torențială de pe Camp Nou. Foto: Captură DAZN

Comentatorii au rămas la posturi, în ploaie, în timp ce alți jurnaliști au fost nevoiți să părăsească masa presei.

Echipamentele de înregistrare, camerele, laptopurile și microfoanele erau în pericol, ceea ce i-a obligat să evacueze primele rânduri din zona destinată presei, pentru a-și proteja echipamentele.

Mijlocașul defensiv Casado a recunoscut că a cerut arbitrului să încheie meciul fără timp adițional, iar tehnicianul Barcelonei, Hansi Flick, i-a sugerat același lucru arbitrului de rezervă.

1,45 miliarde de euro este costul estimat pentru renovarea stadionului Camp Nou

Deși ploaia a început devreme, furtuna s-a declanșat abia mai târziu, astfel că meciul a putut fi jucat în condiții bune.

În minutul 73, Lamine Yamal a marcat un gol acrobatic, după o pasă spectaculoasă venită de la Dani Olmo.

Barcelona se află pe primul loc în La Liga, cu 52 de puncte, după 21 de meciuri.

Real Oviedo este „lanterna roșie” din La Liga, cu 13 puncte.

Pentru echipa lui Hansi Flick, următorul meci va fi tot acasă, de data aceasta în Liga Campionilor, pe 28 ianuarie, împotriva celor de la Copenhaga

Así acabó el Camp Nou durante el Barça-Oviedo.



Esa misma tarde, decenas de trabajadores se manifestaron por ser despedidos tras llevar meses sin cobrar su salario y estar en situación irregular.



pic.twitter.com/wrtGVtLvbg — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 26, 2026

