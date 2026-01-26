Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro +23 foto
FCSB/ Foto: sporpictures.eu
Europa League

Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro

Ionuț Cojocaru
Publicat: 26.01.2026, ora 11:02
  • Fenerbahce are probleme serioase de lot înaintea meciului cu FCSB, în runda #8 din Europa League.
  • FCSB - Fenerbahce se va juca joi, de la 22:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul Domenico Tedesco (40 de ani) nu se va putea baza pe noile achiziții, Mert Gunok (36 de ani) și Matteo Guendouzi (28 de ani).

În plus, mai mulți jucători sunt accidentați.

FCSB - Fenerbahce. Formația turcă vine decimată la București

Fenerbahce ocupă locul 18 în clasamentul general din Europa League, cu 11 puncte.

FCSB are nevoie de o victorie pentru a spera la calificarea în play-off-ul competiției, având 6 puncte în 7 meciuri, însă depinde și de rezultatele celorlalte echipe.

Deși echipa turcă se numără printre cei mai dificili adversari ai roș-albaștrilor în acest sezon, opțiunile tehnicianului italian Domenico Tedesco sunt limitate.

  • Edson Alvarez (28 de ani) – accidentare la gleznă
  • Archie Brown (23 de ani) – accidentare la deget
  • Levent Mercan (25 de ani) – accidentare musculară

Despre cei trei jucători cu profil defensiv se știa deja că nu vor putea juca, însă noutatea este Ismail Yuksek, care nu a mai putut continua meciul cu Goztepe (1-1) din minutul 38 și a fost înlocuit cu Fred, conform sozucu.com. Prezența sa în partida de la București este incertă.

Mijlocașul de 27 de ani a jucat 28 de meciuri în acest sezon, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Galerie foto (23 imagini)

Ismail Yuksek a ieșit accidentat de pe teren în meciul Fenerbahce - Goztepe 1-1. Foto: Captură „X” Ismail Yuksek a ieșit accidentat de pe teren în meciul Fenerbahce - Goztepe 1-1. Foto: Captură „X” Ismail Yuksek a ieșit accidentat de pe teren în meciul Fenerbahce - Goztepe 1-1. Foto: Captură „X” Ismail Yuksek a ieșit accidentat de pe teren în meciul Fenerbahce - Goztepe 1-1. Foto: Captură „X” Ismail Yuksek a ieșit accidentat de pe teren în meciul Fenerbahce - Goztepe 1-1. Foto: Captură „X”
+23 Foto
labels.photo-gallery

Tot în apărare, formația turcă a mai pierdut un jucător important, Milan Skriniar, căpitanul echipei, va fi suspendat pentru următorul meci din Europa League.

Noile achiziții din această iarnă, mijlocașul Matteo Guendouzi (26 de ani), adus pentru 28 de milioane de euro, și portarul Mert Gunok (36 de ani), nu pot fi trecute pe lista UEFA pentru această fază a competiției.

279 de milioane de euro
valorează lotul formației din Turcia. Lotul celor de la FCSB este cotat la 40 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Valoarea jucătorilor care vor lipsi cu siguranță se ridică la 75 de milioane de euro, iar dacă ar lipsi și Ismail Yuksek, totalul ar ajunge la 88 de milioane de euro.

FOTO: Dinamo Zagreb - FCSB 1-4

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

