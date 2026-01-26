Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră”

FCSB - CFR CLUJ 1-4. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a recunoscut că nu își explică ce se întâmplă cu echipa.

David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a recunoscut că nu își explică ce se întâmplă cu echipa. După pauza de iarnă, roș-albaștrii au înregistrat trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.

În fața a 5.297 de spectatori, Miculescu a deschis scorul în minutul 2, însă elevii lui Pancu au întors rezultatul până la pauză prin golurile lui Alibek Aliev (’41) și Korenica (’44).

Cordea a mărit diferența în minutul 49, iar Biliboc a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+1.

FCSB - CFR CLUJ 1-4 . Miculescu: „Luăm niște goluri care n-ar trebui luate”

Jucătorul „roș-albaștrilor” a subliniat că obiectivul înaintea meciului era clar: victoria.

„Chiar nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să spun. Suntem foarte supărați, dezamăgiți. Am vorbit înainte de meci să câștigăm, apoi mai aveam două meciuri acasă, ne-am gândit că vom lega niște victorii.

Am început bine meciul, primele 20-25 de minute am jucat foarte bine, am avut ocazii, am avut și 1-0. Ne-au egalat, ne gândeam să intrăm la pauză cu un rezultat de egalitate și vom vedea ce va fi a doua repriză.

Ne-au mai dat un gol. Când iar pică un gol, este greu”, a spus David Miculescu, la Prima Sport.

Fotbalistul, care a marcat 7 goluri în acest sezon, consideră că lipsa de eficiență joacă un rol important în rezultatele campioanei României.

„Reușim să jucăm bine primele minute, apoi luăm niște goluri care n-ar trebui luate. Nu au fost niște goluri în care au făcut ei 20 de pase, au fost niște goluri simple.

Nu vreau să dau vina pe ghinion, dar putem spune că avem puțin. Sezonul trecut, când dădeam la poartă, respingeau portarii mingile în față. Acum sunt toate contra noastră, orice șut al lor, orice bară, sare mingea la ei, dar nu vreau să dau vina pe asta”, a mai spus Miculescu.

VIDEO: Golul marcat de Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Pe Arena Națională au fost doar 5.297 suporteri, un număr extrem de redus raportat la ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut. Iar, finalul meciului, galeria a decis să părăsească peluza.

„Cred că orice jucător din vestiar își dorește să câștige, vrem să le arătăm suporterilor, să ne revenim, dar nu știu ce se întâmplă cu noi.

Suntem aceiași jucători, vrem să legăm victorii, să fim bine. Vine meciul, conducem, ne întorc... Până la urmă ne jucăm șansele rămase.

Eu zic că sunt șanse și la final de retur vom vedea unde vom fi. N-am mai pățit așa (n.r. - să plece suporterii înainte de finalul partidei)”, a mai spus Miculescu.

Pentru FCSB urmează partida cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie, în runda #8 din Europa League.

Eu zic că în ziua de azi nu mai contează diferențele. Real Madrid, în Cupă, când a jucat cu o echipă de Liga a 3-a, a fost bătută. În ziua de astăzi nu mai sunt diferențele atât de mari. Cu o atitudine potrivită și mentalitate de învingător poți câștiga orice meci. David Miculescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport