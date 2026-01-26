„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate”

FCSB - CFR Cluj 1-4. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, l-a lăudat pe unul dintre jucătorii ardelenilor, după ce acesta a reușit să marcheze împotriva campioanei României.

În fața a 5.297 de spectatori, FCSB a deschis scorul în minutul 2, însă elevii lui Pancu au întors rezultatul până la pauză prin golurile lui Alibek Aliev (’41) și Korenica (’44).

Cordea a mărit diferența în minutul 49, iar Biliboc a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+1.

FCSB - CFR Cluj 1-4 . Basarab Panduru, despre Andrei Cordea: „Este formidabil! Nu știai ce mai poate”

În minutul 49, când scorul era 2-1 pentru ardeleni, Păun l-a lansat excelent pe Cordea în partea dreaptă, acesta a pătruns în careu și l-a învins pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

„17 meciuri, 9 goluri! Este formidabil! Nu ştiai ce mai poate, nu ştiai nimic.

Retrogradează cu Al-Tai, nu ştii nimic de el şi acum e cel mai bun jucător de la CFR Cluj”, a spus Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

FOTO: Golul lui Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Înainte de a ajunge la CFR Cluj, Andrei Cordea a evoluat timp de doi ani la FCSB, timp în care a adunat 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase decisive.

În 2023, fotbalistul s-a transferat la Al-Tai pentru 1,3 milioane de euro, echipă cu care a retrogradat în Liga 2.

În sezonul 2024-2025, în liga secundă din Arabia Saudită, Cordea a marcat 14 goluri și a oferit 8 pase decisive în 33 de partide jucate.

Sezonul următor, 2025-2026, Cordea a ajuns liber de contract la CFR Cluj, unde a evoluat în 22 de meciuri, reușind 10 goluri și două pase decisive.

VIDEO: Golul lui Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Andrei Cordea: „Nu sunt apreciat, nu înțeleg de ce mă înjură”

Imediat după gol, Cordea a sărbătorit în fața fanilor echipei, iar la declarații a răbufnit când a fost întrebat despre gest.

„Îmi pare rău că nu sunt apreciat, pentru că de când am ajuns la CFR am fost înjurat pe social media de fanii FCSB . De aceea m-am și bucurat la gol.

Am avut vreo ofertă de la FCSB și am refuzat? Am avut discuții, dar până la ofertă era departe. Nu înțeleg de ce m-au înjurat, pentru că, atât cât am fost la FCSB, am dat tot ce am avut mai bun.

Acum sunt la CFR și dau totul pentru acest club. Înainte să semnez am fost sunat inclusiv de patron și mi s-a dat foarte mare încredere.

Acum nu mai vreau să vorbesc de FCSB”, a spus Cordea.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, în timp ce FCSB a căzut pe 11, cu 31 de puncte.

Pentru noi este foarte important să prindem play-off-ul. Pe mine nu mă interesează oricine, orice zice, mereu am zis de play-off și când părea departe. Eu mă gândesc la play-off până nu am nicio șansă Andrei Cordea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport