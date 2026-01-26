„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate” +19 foto
Basarab Panduru/ Foto: captură ecran Prima Sport
Superliga

„E cel mai bun!” Fotbalistul remarcat după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Nu știai ce mai poate”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 10:08
  • FCSB - CFR Cluj 1-4. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, l-a lăudat pe unul dintre jucătorii ardelenilor, după ce acesta a reușit să marcheze împotriva campioanei României.

În fața a 5.297 de spectatori, FCSB a deschis scorul în minutul 2, însă elevii lui Pancu au întors rezultatul până la pauză prin golurile lui Alibek Aliev (’41) și Korenica (’44).

Cordea a mărit diferența în minutul 49, iar Biliboc a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+1.

Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A
Citește și
Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A
Citește mai mult
Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A

FCSB - CFR Cluj 1-4. Basarab Panduru, despre Andrei Cordea: „Este formidabil! Nu știai ce mai poate”

În minutul 49, când scorul era 2-1 pentru ardeleni, Păun l-a lansat excelent pe Cordea în partea dreaptă, acesta a pătruns în careu și l-a învins pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

„17 meciuri, 9 goluri! Este formidabil! Nu ştiai ce mai poate, nu ştiai nimic.

Retrogradează cu Al-Tai, nu ştii nimic de el şi acum e cel mai bun jucător de la CFR Cluj”, a spus Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

FOTO: Golul lui Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Foto: Captură Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery

Înainte de a ajunge la CFR Cluj, Andrei Cordea a evoluat timp de doi ani la FCSB, timp în care a adunat 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase decisive.

În 2023, fotbalistul s-a transferat la Al-Tai pentru 1,3 milioane de euro, echipă cu care a retrogradat în Liga 2.

În sezonul 2024-2025, în liga secundă din Arabia Saudită, Cordea a marcat 14 goluri și a oferit 8 pase decisive în 33 de partide jucate.

Sezonul următor, 2025-2026, Cordea a ajuns liber de contract la CFR Cluj, unde a evoluat în 22 de meciuri, reușind 10 goluri și două pase decisive.

VIDEO: Golul lui Cordea în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Andrei Cordea: Nu sunt apreciat, nu înțeleg de ce mă înjură”

Imediat după gol, Cordea a sărbătorit în fața fanilor echipei, iar la declarații a răbufnit când a fost întrebat despre gest.

„Îmi pare rău că nu sunt apreciat, pentru că de când am ajuns la CFR am fost înjurat pe social media de fanii FCSB. De aceea m-am și bucurat la gol.

Am avut vreo ofertă de la FCSB și am refuzat? Am avut discuții, dar până la ofertă era departe. Nu înțeleg de ce m-au înjurat, pentru că, atât cât am fost la FCSB, am dat tot ce am avut mai bun.

Acum sunt la CFR și dau totul pentru acest club. Înainte să semnez am fost sunat inclusiv de patron și mi s-a dat foarte mare încredere.

Acum nu mai vreau să vorbesc de FCSB”, a spus Cordea.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, în timp ce FCSB a căzut pe 11, cu 31 de puncte.

Pentru noi este foarte important să prindem play-off-ul. Pe mine nu mă interesează oricine, orice zice, mereu am zis de play-off și când părea departe. Eu mă gândesc la play-off până nu am nicio șansă Andrei Cordea

Citește și

„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după  victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!”
Superliga
00:28
„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!”
Citește mai mult
„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după  victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!”
„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!”
Superliga
00:22
„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!”
Citește mai mult
„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
CFR Cluj liga 1 Basarab Panduru fcsb andrei cordea
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share